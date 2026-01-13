Cómo regular el azúcar en sangre utilizando un poco de limón: remedio casero efectivo

Un estudio clínico publicado en el European Journal of Nutrition reveló que el jugo de limón puede disminuir significativamente el aumento de glucosa posprandial. Específicamente, el informe indicó que su consumo reduce el pico de azúcar en un 30% y lo retrasa por más de 35 minutos.

fruto del Citrus limonum. El limón puede ayudarte a regular el azúcar en sangre.

Cómo regular el azúcar en sangre usando un poco de limón

Al igual que ya se dijo antes, hay que decir que el ácido cítrico ralentiza la actividad de la enzima alfa-amilasa, lo que resulta en una liberación más gradual de azúcar en la sangre.