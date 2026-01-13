Cómo preparar Lemonies: la receta de los cuadraditos húmedos de limón con 6 ingredientes y en 40 minutos

A diferencia de otras recetas de limón, los lemonies son más bajos y húmedos, lo que les da una consistencia casi cremosa al morderlos. Pueden servirse solos, espolvoreados con azúcar impalpable o acompañados de un delicado glaseado que realza aún más el sabor cítrico.

Además, esta receta de lemonies es perfecta para quienes no quieren pasar horas en la cocina: lleva pocos ingredientes, se prepara en simples pasos y está lista en apenas 40 minutos. Un plus clave es que se pueden envolver en papel film y congelar, manteniendo su textura y sabor, para disfrutar durante toda la semana de un delicioso postre de limón.