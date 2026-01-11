Cómo preparar Namura: el postre árabe de sémola con almendras y almíbar que lleva 7 ingredientes

La Namura se hornea y luego se baña con almíbar perfumado, lo que le da su característica jugosidad, y se corona con almendras, que aportan un contraste crocante irresistible. Fácil de preparar y rendidora, es una de las recetas que atraviesan generaciones y se disfrutan tanto en celebraciones como en la mesa diaria, convirtiéndose en un postre infaltable para los amantes de la cocina árabe.

NAMURA- POSTRE ÁRABE (2)

Receta para preparar Namura, el postre árabe

Ingredientes: