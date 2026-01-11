Cómo preparar Namura: el postre árabe de sémola con almendras y almíbar que lleva 7 ingredientes

Dentro del mundo de las recetas tradicionales de Medio Oriente, la Namura se destaca como un postre clásico y profundamente aromático. Elaborada a base de sémola, este dulce árabe combina una textura suave y húmeda con sabores intensos, gracias al uso de ingredientes simples pero llenos de carácter.
La Namura se hornea y luego se baña con almíbar perfumado, lo que le da su característica jugosidad, y se corona con almendras, que aportan un contraste crocante irresistible. Fácil de preparar y rendidora, es una de las recetas que atraviesan generaciones y se disfrutan tanto en celebraciones como en la mesa diaria, convirtiéndose en un postre infaltable para los amantes de la cocina árabe.
Receta para preparar Namura, el postre árabe
Ingredientes:
Masa:
- 3 tazas de sémola de trigo
- 1 taza de harina de trigo
- 1 taza de aceite de maíz o girasol
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de agua de azahar
- 1 taza de leche
Almíbar:
- 2 tazas de azúcar
- 2 tazas de agua
- Un chorrito de agua de azahar
- Jugo de limón
Cómo preparar la receta de Namura, paso a paso
Masa:
- En un bol amplio, coloca la sémola y la harina de trigo. Agrega el aceite, el azúcar, el agua de azahar y la leche, y mezcla muy bien hasta obtener una preparación homogénea.
- Vuelca la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado, distribuyéndola de manera pareja y lleva al horno precalentado a 180 °C por 10 minutos, hasta que la superficie comience a tomar consistencia.
- Retira brevemente del horno, dispón las almendras peladas sobre la masa y vuelve a hornear a temperatura baja hasta que esté completamente cocida, dorada y bien tostada tanto por arriba como por abajo.
Almíbar:
- Mientras la namura se cocina, prepara el almíbar: en una cacerola, coloca dos tazas de azúcar y dos tazas de agua, añade un chorrito de agua de azahar y cocina a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos.
- Al retirar del fuego, incorpora unas gotas de jugo de limón para evitar que el almíbar se cristalice.
Armado:
- Una vez que la namura esté bien dorada, retírala del horno y córtala en porciones cuadradas.
- Vierte el almíbar caliente por encima y deja reposar hasta que lo absorba por completo.
- Sirve cuando esté bien impregnada y lista para disfrutar.