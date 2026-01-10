Cómo se prepara el polvito uruguayo: la receta del postre típico con dulce de leche, vainillas y merengue

Muy presente en bares y restaurantes de Montevideo, el polvito uruguayo es un clásico que suele pedirse como cierre ideal de una comida. Se sirve bien frío, en vasos o copas, y destaca por tener como uno de sus ingredientes principales al merengue seco, también conocido como suspiro, una golosina infaltable en la repostería uruguaya.

polvito uruguayo- postre (1)

Aunque existen distintas recetas caseras, su origen más conocido se vincula a un restaurante emblemático de la capital uruguaya que lo incorporó a su carta a comienzos de los años 2000. Con el tiempo, esta combinación simple y rendidora trascendió fronteras y hoy es uno de los postres más buscados.