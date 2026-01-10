Cómo se prepara el polvito uruguayo: la receta del postre típico con dulce de leche, vainillas y merengue

Dentro del universo de las recetas dulces más populares del Río de la Plata, el polvito uruguayo se ganó un lugar especial por su sencillez y sabor irresistible. Este postre típico de Uruguay combina capas de vainillas, merengue triturado, dulce de leche y crema, logrando un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo cremoso.
Muy presente en bares y restaurantes de Montevideo, el polvito uruguayo es un clásico que suele pedirse como cierre ideal de una comida. Se sirve bien frío, en vasos o copas, y destaca por tener como uno de sus ingredientes principales al merengue seco, también conocido como suspiro, una golosina infaltable en la repostería uruguaya.
Aunque existen distintas recetas caseras, su origen más conocido se vincula a un restaurante emblemático de la capital uruguaya que lo incorporó a su carta a comienzos de los años 2000. Con el tiempo, esta combinación simple y rendidora trascendió fronteras y hoy es uno de los postres más buscados.
Receta para hacer el postre polvito uruguayo
Ingredientes para 4 personas:
- 200 g de galletas de vainilla
- 4 merengues secos
- 300 g de dulce de leche repostero
- 200 ml. de crema de leche
- 1 cda. de azúcar (opcional)
- 100 g de queso crema o mascarpone (opcional)
Cómo preparar el postre polvito uruguayo: la receta, paso a paso
- Primero, tritura las vainillas hasta obtener un polvo grueso y reserva.
- Por otro lado, desmenuza los merengues con las manos hasta convertirlos en un polvo fino, pero con textura.
- En un bol, bate la crema con el azúcar hasta que esté bien montada. Si quieres una textura más firme, integra el queso crema o mascarpone con movimientos envolventes.
- Arma las copas en capas, es decir, haz una base de galletas, una capa de dulce de leche, crema y merengue. Repite hasta completar.
- Para terminar, lleva el postre polvito uruguayo a la heladera por al menos una hora antes de servir.
Trucos para que el postre quede perfecto
- Usa dulce de leche repostero para que las capas se mantengan firmes.
- No tritures de más el merengue para lograr un contraste de texturas.
- Puedes sumar chocolate rallado, frutos rojas o banana en rodajas.
- Sírvelo bien frío para que se luzcan todas las capas.