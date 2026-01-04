Inicio Recetas helado
Cómo preparar helados caseros: 3 recetas fáciles, cremosas y refrescantes para disfrutar en verano

Aprende a hacer helado casero para el verano: te dejamos 3 recetas fáciles de banana, frutilla y limón súper cremosas y frescas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tres recetas fáciles y rápidas para preparar helado casero.

Cuando llega el verano, pocas cosas resultan tan tentadoras como preparar helado en casa y disfrutar de sabores frescos, naturales y llenos de color. Estas recetas caseras son ideales para combatir el calor sin complicaciones, usando ingredientes simples y accesibles.

Desde la cremosidad de la banana, pasando por la intensidad de la frutilla, hasta la frescura inconfundible del limón, estas recetas son opciones perfectas para grandes y chicos. Te dejamos tres formas sencillas de hacer helado artesanal y llevar todo el sabor del verano directo al freezer.

helado de banana

Recetas caseras: helado de banana

Ingredientes:

  • 1 kg de bananas
  • 1 pocillo de crema de leche o leche

Opcional:

  • Dulce de leche
  • Chips de chocolate
  • Banana en rodajas

Procedimiento:

  1. Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el freezer y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
  2. Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
  3. Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el congelador por dos horas más, antes de consumir.
  4. Para finalizar, si quieres, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y banana en rodajas.

Receta para hacer helado de limón a la crema

Ingredientes:

  • 1 taza de crema espesa
  • 1 taza de leche entera
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/4 taza de jugo de limón y 1 cda. de ralladura
  • 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, en una olla mediana, combina la crema espesa con la leche entera, azúcar, jugo de limón, extracto de vainilla y ralladura de limón.
  2. A continuación, lleva la preparación a ebullición a fuego medio, revolviendo constantemente. Retira del fuego y deja enfriar por completo.
  3. Luego, pasa la mezcla a un bowl o moldes para helado y lleva al congelador hasta que esté fría. Saca del freezer y mezcla el helado para darle cremosidad.
  4. para finalizar, lleva el helado de limón a la crema nuevamente al congelador y repite el procedimiento anterior dos veces más.
RECETA HELADO DE LIMON (2).jpg

Receta del helado de frutilla a la crema

Ingredientes:

  • 300 g de frutillas
  • 140 g de azúcar
  • 1 cdta. de jugo de limón
  • 30 g de leche en polvo
  • 60 g de azúcar
  • 1 cdta. de almidón de maíz
  • 200 g de crema de leche

Procedimiento:

  1. Primero, en una olla, coloca las frutillas lavadas y cortadas junto con el azúcar y el jugo de limón. Lleva a fuego medio y deja que se cocine, revolviendo lentamente con una cuchara de madera hasta que quede con la consistencia de una jalea.
  2. A continuación, retira la olla del fuego y agrega la leche en polvo, el almidón de maíz y el resto del azúcar. Revuelve hasta integrar y luego suma la crema de leche. Mezcla bien.
  3. Coloca la mezcla en moldes para helado o en un recipiente y congela por dos horas. Una vez que tome consistencia, rompe con un tenedor y bate nuevamente. Pasa el helado de frutilla casero a moldes individuales o a un pote de helado. Lleva otra vez al freezer y retira antes de servir.
receta helado de frutilla (1) (1).jpg

