Cómo preparar helados caseros: 3 recetas fáciles, cremosas y refrescantes para disfrutar en verano

Desde la cremosidad de la banana, pasando por la intensidad de la frutilla, hasta la frescura inconfundible del limón, estas recetas son opciones perfectas para grandes y chicos. Te dejamos tres formas sencillas de hacer helado artesanal y llevar todo el sabor del verano directo al freezer.

helado de banana

Ingredientes: