Cómo preparar helados caseros: 3 recetas fáciles, cremosas y refrescantes para disfrutar en verano

Cuando llega el verano, pocas cosas resultan tan tentadoras como preparar helado en casa y disfrutar de sabores frescos, naturales y llenos de color. Estas recetas caseras son ideales para combatir el calor sin complicaciones, usando ingredientes simples y accesibles.
Desde la cremosidad de la banana, pasando por la intensidad de la frutilla, hasta la frescura inconfundible del limón, estas recetas son opciones perfectas para grandes y chicos. Te dejamos tres formas sencillas de hacer helado artesanal y llevar todo el sabor del verano directo al freezer.
Recetas caseras: helado de banana
Ingredientes:
- 1 kg de bananas
- 1 pocillo de crema de leche o leche
Opcional:
- Dulce de leche
- Chips de chocolate
- Banana en rodajas
Procedimiento:
- Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el freezer y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
- Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
- Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el congelador por dos horas más, antes de consumir.
- Para finalizar, si quieres, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y banana en rodajas.
Receta para hacer helado de limón a la crema
Ingredientes:
- 1 taza de crema espesa
- 1 taza de leche entera
- 1/2 taza de azúcar
- 1/4 taza de jugo de limón y 1 cda. de ralladura
- 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en una olla mediana, combina la crema espesa con la leche entera, azúcar, jugo de limón, extracto de vainilla y ralladura de limón.
- A continuación, lleva la preparación a ebullición a fuego medio, revolviendo constantemente. Retira del fuego y deja enfriar por completo.
- Luego, pasa la mezcla a un bowl o moldes para helado y lleva al congelador hasta que esté fría. Saca del freezer y mezcla el helado para darle cremosidad.
- para finalizar, lleva el helado de limón a la crema nuevamente al congelador y repite el procedimiento anterior dos veces más.
Receta del helado de frutilla a la crema
Ingredientes:
- 300 g de frutillas
- 140 g de azúcar
- 1 cdta. de jugo de limón
- 30 g de leche en polvo
- 60 g de azúcar
- 1 cdta. de almidón de maíz
- 200 g de crema de leche
Procedimiento:
- Primero, en una olla, coloca las frutillas lavadas y cortadas junto con el azúcar y el jugo de limón. Lleva a fuego medio y deja que se cocine, revolviendo lentamente con una cuchara de madera hasta que quede con la consistencia de una jalea.
- A continuación, retira la olla del fuego y agrega la leche en polvo, el almidón de maíz y el resto del azúcar. Revuelve hasta integrar y luego suma la crema de leche. Mezcla bien.
- Coloca la mezcla en moldes para helado o en un recipiente y congela por dos horas. Una vez que tome consistencia, rompe con un tenedor y bate nuevamente. Pasa el helado de frutilla casero a moldes individuales o a un pote de helado. Lleva otra vez al freezer y retira antes de servir.