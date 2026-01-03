Cómo preparar Tomates deshidratados: la receta de la conserva con 5 ingredientes y en pocos pasos

Los tomates deshidratados son una de las recetas clásicas que permiten aprovechar al máximo esta verdura tan versátil y transformarla en una de las conservas más sabrosas de la cocina. Con pocos ingredientes y en pasos simples, se pueden prepararen casa y guardarlos en la alacena o la heladera.
El proceso consiste en retirar el agua natural de los tomates, lo que mejora su conservación y potencia su sabor. Al igual que ocurre con otras conservas tradicionales, el secado es una técnica ancestral que ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos, evitando el desarrollo de microorganismos.
Una vez deshidratados, los tomates pueden conservarse en aceite, lo que no solo los protege, sino que además les aporta aroma y una textura irresistible. Esta receta casera es ideal para tener siempre a mano un ingrediente lleno de sabor, fácil de preparar y muy rendidor.
Receta de tomates deshidratados en aceite
Ingredientes:
- Tomates perita o redondos
- Sal
- Aceite de oliva
- Ajo
- Hierbas a gusto
Cómo preparar la receta de tomates deshidratados: el paso a paso
- Primero, coloca los tomates deshidratados en una placa, rejilla o un cajón de madera donde puedan transpirar el agua, tapando la abertura con una malla plástica.
- A continuación, si vas a usar tomates perita, córtalos por la mitad. Si es redondo, corta en rodajas de un centímetro aproximadamente.
- Coloca los tomates cortados sobre la rejilla de plástico y espolvorea con sal gruesa por encima. De esa manera, se secarán mejor y los insectos estarán alejados. Si lo deseas, puedes colocar una tela mosquitera sobre los tomates.
- Coloca el cajón de los tomates al sol directo por dos o tres días. Durante la noche, mete el cajón dentro de la casa para evitar la humedad o rocío.
- Una vez que los tomates deshidratados estén secos, colócalos en un frasco esterilizado y cubre con aceite de oliva. Aromatiza con ajo y diferentes hierbas, a gusto. Conserva en la alacena o heladera.