Cómo preparar Tomates deshidratados: la receta de la conserva con 5 ingredientes y en pocos pasos

El proceso consiste en retirar el agua natural de los tomates, lo que mejora su conservación y potencia su sabor. Al igual que ocurre con otras conservas tradicionales, el secado es una técnica ancestral que ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos, evitando el desarrollo de microorganismos.

Una vez deshidratados, los tomates pueden conservarse en aceite, lo que no solo los protege, sino que además les aporta aroma y una textura irresistible. Esta receta casera es ideal para tener siempre a mano un ingrediente lleno de sabor, fácil de preparar y muy rendidor.