Si tenés tapitas de gaseosa en casa tenés un tesoro para tus sillas: por qué y cómo usarlas

Reducen el ruido al mover las sillas

Evitan rayones y marcas en el piso

Prolongan la vida útil del mobiliario

Reutilizan plástico que normalmente terminaría en la basura

Además, a diferencia de algunos protectores adhesivos, las tapitas no se despegan fácilmente y resisten mejor la humedad.

Cómo colocar las tapitas correctamente

El truco de reciclaje es sencillo y no requiere herramientas complicadas. El paso a paso inicia revisando el tamaño de las patas, ya que las tapitas deben quedar justas o apenas ajustadas.

tapas de gaseosa puesta en sillas (1) Protege tus pisos colocando tapitas a las patas de las sillas. También evita el ruido, entre otros.

Limpia la base de la pata de la silla, es decir, quitá polvo, pelos o restos de suciedad para que se adhieran mejor. Luego hacé una pequeña incisión. Si es necesario, cortá un borde de la tapita para que se adapte al grosor de la pata.

Insertá la pata dentro de la tapita y presioná hasta que encaje bien. Por último, asegurá con una gota de pegamento. Solo si el mueble se usa mucho o el piso es muy resbaladizo, también podés colocar un trocito de fieltro dentro de la tapita para reforzar la suavidad del deslizamiento.

En este sentido, las tapitas plásticas son especialmente útiles en pisos de madera o parquet, pisos flotantes, cerámicos brillantes e incluso en baldosas que se marcan fácilmente

En superficies muy irregulares, conviene revisar cada tanto que no se suelten. Si preferís algo más estético, podés optar por protectores de fieltro adhesivos, gomitas de silicona para patas de muebles o tapas de goma antideslizante.