Si tenés tapitas de gaseosa en casa tenés un tesoro para tus sillas: por qué y cómo usarlas

En muchas casas, el ruido de las sillas al moverse por el piso es una molestia diaria. Raspan, chirrían y, con el tiempo, pueden incluso dañar cerámicos, mosaicos o pisos de madera. Pero existe una idea de reciclaje simple, económico y reutilizable que se volvió tendencia porque realmente es un tesoro: usar tapitas de gaseosa en las patas de las sillas.
Lo que parece una idea improvisada, en realidad puede convertirse en un aliado para proteger el piso y evitar ruidos molestos.
Por qué tapitas de gaseosa son un tesoro para tus sillas y para qué sirven
Las tapitas, sobre todo las plásticas que vienen en cualquier bebida azucarada o gaseosa, funcionan como una barrera protectora entre el piso y la pata de la silla. Sus principales beneficios son:
- Reducen el ruido al mover las sillas
- Evitan rayones y marcas en el piso
- Prolongan la vida útil del mobiliario
- Reutilizan plástico que normalmente terminaría en la basura
Además, a diferencia de algunos protectores adhesivos, las tapitas no se despegan fácilmente y resisten mejor la humedad.
Cómo colocar las tapitas correctamente
El truco de reciclaje es sencillo y no requiere herramientas complicadas. El paso a paso inicia revisando el tamaño de las patas, ya que las tapitas deben quedar justas o apenas ajustadas.
Limpia la base de la pata de la silla, es decir, quitá polvo, pelos o restos de suciedad para que se adhieran mejor. Luego hacé una pequeña incisión. Si es necesario, cortá un borde de la tapita para que se adapte al grosor de la pata.
Insertá la pata dentro de la tapita y presioná hasta que encaje bien. Por último, asegurá con una gota de pegamento. Solo si el mueble se usa mucho o el piso es muy resbaladizo, también podés colocar un trocito de fieltro dentro de la tapita para reforzar la suavidad del deslizamiento.
En este sentido, las tapitas plásticas son especialmente útiles en pisos de madera o parquet, pisos flotantes, cerámicos brillantes e incluso en baldosas que se marcan fácilmente
En superficies muy irregulares, conviene revisar cada tanto que no se suelten. Si preferís algo más estético, podés optar por protectores de fieltro adhesivos, gomitas de silicona para patas de muebles o tapas de goma antideslizante.