Reciclaje: conseguí dos cajones de madera de la verdulería y transformalos en una mesa para tu sala

cajon de madera

Creá una hermosa mesa para tu sala gracias a esta idea de reciclaje y decoración

Para esta tarea DIY solamente tendremos que acudir a la verdulería y pedir dos cajones de madera vacíos, pero sanos, que todas sus tablas se encuentren en condiciones. Además, necesitaremos de una lija y pintura. Reunidos los materiales, comenzaremos con el tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Danikastly’.

El primer paso consistirá en lijar ambos cajones de madera, asegurándonos de que no queden astillas ni imperfecciones que puedan dañar nuestras manos al tocarlos. A continuación, tomar un cajón y comenzar a pintarlo del color que más nos guste. Acá podemos elegir uno que combine con las cortinas o la pared de nuestra sala. Dejar secar.

Mientras aguardamos a que el primer cajón se seque, seguiremos trabajando con el segundo. Este último lo tendremos que desarmar y agrupar las tablas más gruesas. Posteriormente pintarlas del mismo color que el cajón anterior u optar por otro.

Cuando ya secaron estas últimas tablas, comenzar a pegarlas en uno de los extremos del cajón que está entero, una al lado de la otra, creando así la base de la mesa donde luego dejaremos una maceta pequeña o cualquier otro adorno.

mesa con cajones reciclados Tras un trabajo de reciclaje y decoración sencillo, podrás lograr una elegante mesa.

De esta forma, conseguiremos crear una hermosa y práctica mesa para la sala reciclando dos cajones de madera vacíos.