Reciclaje: conseguí dos cajones de madera de la verdulería y transformalos en una mesa para tu sala

En un mundo cada vez más consciente de la urgencia ambiental, el reciclaje es una de las herramientas más poderosas para mitigar el impacto en el planeta. Pero más allá de la separación de residuos cotidianos, existe un universo de objetos que, con una segunda oportunidad, pueden transformarse en piezas funcionales y estéticas, tal como sucede con los cajones de madera que vemos en las verdulerías.
Cuando estos cajones se acumulan, terminan en la basura o se convierten en un aliado para encender el fuego y cocinar algo a la parrilla. Pero también podemos darle otra finalidad, siempre y cuando sigamos algunas pautas de reciclaje y decoración.
Estos contenedores rústicos cuentan con una versatilidad sorprendente que los convierte en aliados perfectos para la creatividad y la sostenibilidad. Su robustez y su característica estética natural los hacen ideales para reinventarse, aportando un toque auténtico a cualquier espacio, sin necesidad de grandes inversiones.
Creá una hermosa mesa para tu sala gracias a esta idea de reciclaje y decoración
Para esta tarea DIY solamente tendremos que acudir a la verdulería y pedir dos cajones de madera vacíos, pero sanos, que todas sus tablas se encuentren en condiciones. Además, necesitaremos de una lija y pintura. Reunidos los materiales, comenzaremos con el tutorial brindado por el canal de YouTube ‘Danikastly’.
El primer paso consistirá en lijar ambos cajones de madera, asegurándonos de que no queden astillas ni imperfecciones que puedan dañar nuestras manos al tocarlos. A continuación, tomar un cajón y comenzar a pintarlo del color que más nos guste. Acá podemos elegir uno que combine con las cortinas o la pared de nuestra sala. Dejar secar.
Mientras aguardamos a que el primer cajón se seque, seguiremos trabajando con el segundo. Este último lo tendremos que desarmar y agrupar las tablas más gruesas. Posteriormente pintarlas del mismo color que el cajón anterior u optar por otro.
Cuando ya secaron estas últimas tablas, comenzar a pegarlas en uno de los extremos del cajón que está entero, una al lado de la otra, creando así la base de la mesa donde luego dejaremos una maceta pequeña o cualquier otro adorno.
De esta forma, conseguiremos crear una hermosa y práctica mesa para la sala reciclando dos cajones de madera vacíos.