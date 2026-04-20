Usando unas medias finas o cancanes viejos y rotos, aprendé a hacer colines

Cuando una media fina o cancán se rompe, lo primero que hacemos es tirarlos a la basura, ya que en muchas ocasiones no podemos volver a usarlo de la cantidad de agujeros que tiene.
En la siguiente nota te enseñaremos una idea de reciclaje para crear con los cancanes o con las medias finas rotas un par de colines que te servirán para peinarte.
¿Cómo reciclar los cancanes rotos y viejos?
Materiales
- Cancán roto y viejo
- Tijeras con filo
- Recipiente
- Agua
- Hielo
- Opcional: elementos decorativos como cintas, moños, hijo, aguja, etc.
El primer paso es tomar el cancán viejo y roto y sumergirlo en un recipiente hongo con abundante agua fría y hielo. Deja el cancán sumergido por un buen rato y luego estruja para retirar restos de agua.
A continuación tendrás que colocar los cancanes en el freezer o congelador. Te aconsejamos taparlo con muchos hielos. Luego de que hayan pasado un par de horas, retira los cancanes del freezer y despega con mucho cuidado los hielos que puedan haberse pegado.
El próximo paso será abrir el cancán congelado y tomar unas tijeras con buen filo. Comienza a cortar el cancán de forma horizontal para crear colines. Recuerda hacer los cortes en aquellas zonas del cancán que no estén rotas o rajadas.
Es importante aclarar que, al igual que ocurre con un colín común y corriente, estos colines reciclados de un cancán viejo comenzarán a estirarse con su uso. Por lo tanto, son una idea ideal para el momento y para reciclar esta prenda de vestir, pero no pienses que serán eternos y que te durarán por toda la vida.
En caso de que quieras decorar estos colines, puedes agregarles cintas de colores, tomar lana y unas agujas y hacerles algún detalle, o lo que prefieras.