En la costa noreste de Brasil, donde la bahía de Todos los Santos dibuja un paisaje amplio y vibrante, se está gestando una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América del Sur. El puente Salvador-Itaparica Bridge no solo promete acortar distancias
El país de América del Sur que redefine su geografía con un puente de 12 km que une una isla al continente
Se trata de un proyecto que acorta distancias y cambia para siempre la conexión entre una isla y el continente en América de Sur.
Esta infraestructura busca transformar la forma en que una región entera se conecta, produce y crece. Con una extensión cercana a los 12 kilómetros, esta estructura unirá la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, cruzando una de las bahías más extensas del país.
El país de América del Sur que desafía los límites con un puente de 12 km que une una isla al continente
Este proyecto de América del Sur, cuya fase constructiva comenzó en 2025 tras completar estudios geotécnicos y ambientales, responde a una necesidad histórica. Hoy, el traslado entre ambos puntos depende principalmente de ferris, lo que implica tiempos variables y limitaciones logísticas. El puente, en cambio, reducirá el trayecto a unos 10 minutos en vehículo, integrando de manera directa zonas urbanas, industriales y turísticas.
Pero más allá de su escala, lo que define a esta obra es su impacto estructural. Se trata de una infraestructura impulsada por un consorcio internacional con participación de empresas chinas, en línea con la creciente presencia de China en proyectos de infraestructura global. La inversión estimada supera los 2.000 millones de dólares, posicionándolo como uno de los desarrollos más relevantes del continente en la última década.
La importancia de esta megaestructura de América del Sur
El puente no será solo una vía de tránsito. Está diseñado para soportar un flujo constante de vehículos, fomentar el turismo en Itaparica y dinamizar la economía local mediante la creación de empleos y la atracción de nuevas inversiones. Además, contempla estándares modernos de ingeniería, con sistemas de resistencia a condiciones marinas y estructuras adaptadas a la geografía de la bahía.
Esta infraestructura se caracteriza por
- Reducción del tiempo de traslado a unos 10 minutos.
- Inversión estimada superior a 2.000 millones de dólares.
- Participación de consorcios internacionales, incluidos actores chinos.
- Diseño adaptado a condiciones marinas y alta durabilidad estructural
Este país de América del Sur vuelve a colocarse en el mapa de los grandes desafíos de infraestructura, apostando por obras que no solo conectan territorios, sino también oportunidades.