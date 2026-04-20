El país de América del Sur que redefine su geografía con un puente de 12 km que une una isla al continente

Pero más allá de su escala, lo que define a esta obra es su impacto estructural. Se trata de una infraestructura impulsada por un consorcio internacional con participación de empresas chinas, en línea con la creciente presencia de China en proyectos de infraestructura global. La inversión estimada supera los 2.000 millones de dólares, posicionándolo como uno de los desarrollos más relevantes del continente en la última década.

Puente Salvador-Itaparica Bridge (1)

La importancia de esta megaestructura de América del Sur

El puente no será solo una vía de tránsito. Está diseñado para soportar un flujo constante de vehículos, fomentar el turismo en Itaparica y dinamizar la economía local mediante la creación de empleos y la atracción de nuevas inversiones. Además, contempla estándares modernos de ingeniería, con sistemas de resistencia a condiciones marinas y estructuras adaptadas a la geografía de la bahía.

Esta infraestructura se caracteriza por

Reducción del tiempo de traslado a unos 10 minutos.

Inversión estimada superior a 2.000 millones de dólares.

Participación de consorcios internacionales, incluidos actores chinos.

Diseño adaptado a condiciones marinas y alta durabilidad estructural

Este país de América del Sur vuelve a colocarse en el mapa de los grandes desafíos de infraestructura, apostando por obras que no solo conectan territorios, sino también oportunidades.