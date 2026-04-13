Reciclaje: cómo hacer unos servilleteros usando las latas de cerveza y gaseosas

Haz este paso con mucho cuidado, ya que las latas pueden quedar con los bordes muy afilados y esto causará cortes en tus manos al manipularlas.

Para que las latas no causen cortes, tendrás que tomar una lija finita y pasarla por los bordes de esta argolla. La idea es lijarlas o pulirlas un poco para quitarles el filo.

El próximo paso será tomar una cinta del color, tamaño y textura que más te guste, y comenzarás a enrollarla en la argolla que obtuviste de la lata de cerveza. Tienes que cubrir absolutamente toda la argolla, que no queden sitios sin cubrir.

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Toma un trozo más de cinta y crea con ella un moño, el cual luego irá pegado en la argolla ya cubierta con cinta. Y listo, habrás conseguido un servilletero hermoso que servirá para decorar tu mesa y sorprender a tus seres queridos. Si lo deseas, puedes agregarle más detalles como otras cintas de colores, algún detallito de madera, un botón, etc.

La idea es que puedas reciclar diversos elementos que están en tu casa (sin uso) y aprovecharlos en manualidades que decoren todo tu hogar.