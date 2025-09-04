Quien tiene tapitas de cerveza, tiene un tesoro: por qué y cómo darles otro uso

abrir cerveza En muchas cocinas argentinas hay un frasco lleno de tapas metálicas que no encuentran destino. Algunas terminan en la basura, otras esperan en un cajón

Por qué no hay que tirar las tapitas de cerveza

Las chapitas metálicas están hechas, en su mayoría, de acero o aluminio, materiales altamente reciclables. Al desecharlas, se desperdicia la posibilidad de darles una segunda vida útil y se contribuye a la acumulación de residuos que tardan décadas en degradarse.

Al reutilizarlas, no solo ayudas al medioambiente, sino que también puedes convertirlas en accesorios coleccionables o funcionales. En este sentido, son muchas las opciones que existen para convertir las tapas de cerveza en hermosas opciones decorativas, solo es cuestión de poner en acción la creatividad y dejarse llevar a través de las manos.

Cómo reciclar tapitas de cerveza para hacer llaveros

Transformar una chapita en un llavero es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas un poco de creatividad y algunos materiales básicos:

Tapitas metálicas

Martillo y un paño o trapo grueso

Lija fina

Punzón, clavo y martillo o minitaladro con mecha fina

Anillas y cadena para llaveros

Pegamento epoxi o cemento de contacto

Barniz acrílico o esmalte transparente

Recortes de papel ilustrado, fotos impresas, tela fina o pintura acrílica (opcional)

llaveros con tapa de cerveza Gracias a este proyecto de reciclaje, podrás convertir una simple tapa de cerveza en llaveros únicos

Para iniciar el paso a paso, primero debes ubicar la tapita sobre una superficie firme con un paño por debajo. Dale un golpe con el martillo hasta lograr un disco plano evitando golpes fuertes que puedan quebrar el esmalte de color. Ahora pasa lija fina hasta que quede suave al tacto.

Luego marca un punto a 2 o 3 milímetros del borde con el clavo fino y un golpe corto. El orificio debe quedar de tal forma que permita el paso de la anilla sin forzar el metal.

Por último, aplica barniz transparente para proteger la superficie. Ahora pone la anilla en el orificio y suma la cadena de llavero. ¡Y listo! Si lo deseas puedes decorarlas a gusto, poniéndole imágenes pequeñas o pintándolas con pintura. Si no, déjalas con el diseño original que también quedan muy bien.

Así, en pocos minutos tendrás un llavero reciclado, original y económico, ideal para uso personal o incluso como un regalo artesanal.