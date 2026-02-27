La novia del operario de Vendimia que murió en el Frank Romero Day le dedicó un emotivo mensaje

En el texto aparecen recuerdos cotidianos y gestos simples que definían la relación. Los saludos diarios, los mensajes de rutina y las palabras que marcaban la cercanía entre ambos.

La despedida también expresa el impacto de una ausencia repentina. “Hoy me quedo con todas las ilusiones, sueños y esa familia que soñábamos en las manos”, escribió, en una de las frases más compartidas por quienes comentaron la publicación.

El retrato de un joven querido

A lo largo del mensaje, Rocío Bustos describe a su pareja como una persona cercana y querida por su entorno. “Todo el que te conoció guarda una partecita de vos en sus corazones”, señaló.

Esa idea se repitió entre amigos y conocidos que dejaron mensajes de acompañamiento. Muchos destacaron el compañerismo del joven operario de Vendimia y su forma de vincularse con quienes lo rodeaban, construyendo una imagen que excede el hecho que lo llevó a las noticias.

Además, en la cuenta de Instagram de Técnica Vidal, la empresa de Rivadavia para la que Calivar trabaja, también publicaron un posteo despidiendo al chico.

Cómo murió el joven operario de Vendimia

El joven trabajaba como operario en tareas de montaje para la Fiesta Nacional de la Vendimia en el teatro griego Frank Romero Day, donde el martes se produjo el hecho que terminó con su fallecimiento.

Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del caso, la publicación de su novia se transformó en uno de los espacios donde amigos, compañeros y desconocidos eligieron recordarlo desde un lugar distinto: el de la vida cotidiana y los vínculos que dejó.