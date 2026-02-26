Inicio Sociedad Vendimia
Conmoción

Un trabajador de Vendimia murió en el Teatro Frank Romero Day

El técnico se descompensó mientras trabajaba y falleció en la guardia del hospital Español

Redacción de UNO
El trabajador falleció luego de descompensarse en el Teatro Frank Romero Day. Imagen ilustrativa.

Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Un trabajador de la Vendimia falleció este jueves en el Frank Romero Day, según informaron desde el Ministerio de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos para salvarlo el hombre se descompensó y murió en el Hospital Español.

El técnico habría estado trabajando en las alturas -para terminar de poner a punto el teatro para el acto central- y se descompensó alrededor de las 20.

teatro griego frank romero day.jpg
El hombre falleci&oacute; alrededor de las 20.

La ambulancia que se encontraba en el lugar lo traslado de inmediato, mientras los médicos le realizaban RCP, al hospital Español donde falleció a los pocos minutos.

