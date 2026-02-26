Un trabajador de Vendimia murió en el Teatro Frank Romero Day

El técnico habría estado trabajando en las alturas -para terminar de poner a punto el teatro para el acto central- y se descompensó alrededor de las 20.

teatro griego frank romero day.jpg El hombre falleció alrededor de las 20.

La ambulancia que se encontraba en el lugar lo traslado de inmediato, mientras los médicos le realizaban RCP, al hospital Español donde falleció a los pocos minutos.