Un trabajador de Vendimia murió en el Teatro Frank Romero Day

Un trabajador de la Vendimia falleció este jueves en el Frank Romero Day, según informaron desde el Ministerio de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos para salvarlo el hombre se descompensó y murió en el Hospital Español.
El técnico habría estado trabajando en las alturas -para terminar de poner a punto el teatro para el acto central- y se descompensó alrededor de las 20.
La ambulancia que se encontraba en el lugar lo traslado de inmediato, mientras los médicos le realizaban RCP, al hospital Español donde falleció a los pocos minutos.