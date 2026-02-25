Fiesta de la Vendimia: dónde retirar las entradas para personas con discapacidad

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se realizará el 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Desde el Gobierno de la provincia de Mendoza ya confirmaron dónde se pueden retirar las entradas que están destinadas a las personas con discapacidad.
¿Dónde y cómo retirar las entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia?
Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico ya pueden retirar sus entradas hasta el viernes 27 de febrero, de 10 a 15h, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza.
Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales. Esta disposición busca garantizar un acceso equitativo y promover una mayor participación de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional de la Vendimia.
¿Qué artistas se presentarán en la Fiesta de la Vendimia?
El gobierno de Mendoza confirmó que el domingo 8 de marzo, será Luciano Pereyra quien cerrará la primera y única repetición del Acto Central, en una de las noches más esperadas por el público.
La agenda vendimial continuará el lunes 9 y martes 10 de marzo con espectáculos musicales sin repetición del Acto Central. Ese día se subirán al escenario Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos. En tanto, el martes 10 será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.
También confirmaron la participación de los artistas mendocinos para las noches de Vendimia. El sábado actuarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. El domingo lo harán Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos, sumando identidad local a la celebración mayor de Mendoza.
En el caso de las entradas para el público en general, una vez adquiridas las entradas de manera online, será obligatorio realizar el canje por el ticket físico entre el lunes 3 y el domingo 9 de marzo en puntos que serán informados próximamente.