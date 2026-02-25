Fiesta de la Vendimia: dónde retirar las entradas para personas con discapacidad

Embed - Fiesta Nacional de la Vendimia on Instagram: "Cómo reservar y retirar entradas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, junto a la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, informa que a partir del jueves 12 de febrero, desde las 9 horas, se encontrará habilitado el proceso de reserva y retiro de entradas para personas con discapacidad que deseen asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Para acceder al beneficio será requisito contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El formulario, disponible a través del sitio web mendoza.gob.ar, permanecerá habilitado hasta completar el cupo disponible. Una vez enviado correctamente, la persona solicitante recibirá una respuesta dentro de las 48 horas. Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales (sábado 7 o domingo 8 de marzo). Esta disposición busca garantizar un acceso equitativo y promover una mayor participación de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico deberán retirar sus entradas entre los días lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 8 a 15h, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza. #Vendimia2026" View this post on Instagram

¿Qué artistas se presentarán en la Fiesta de la Vendimia?

El gobierno de Mendoza confirmó que el domingo 8 de marzo, será Luciano Pereyra quien cerrará la primera y única repetición del Acto Central, en una de las noches más esperadas por el público.

La agenda vendimial continuará el lunes 9 y martes 10 de marzo con espectáculos musicales sin repetición del Acto Central. Ese día se subirán al escenario Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos. En tanto, el martes 10 será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

También confirmaron la participación de los artistas mendocinos para las noches de Vendimia. El sábado actuarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. El domingo lo harán Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos, sumando identidad local a la celebración mayor de Mendoza.

En el caso de las entradas para el público en general, una vez adquiridas las entradas de manera online, será obligatorio realizar el canje por el ticket físico entre el lunes 3 y el domingo 9 de marzo en puntos que serán informados próximamente.