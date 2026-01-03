Cerro Aconcagua: ex enemigos en Malvinas se unen en una histórica expedición por la paz

Día de los veteranos y caídos en Malvinas.jpg Veteranos de Malvinas llegarán este 5 de enero al Parque Aconcagua para sumarse a una expedición sin precedentes.

El lanzamiento oficial en Horcones

El puntapié inicial de este proyecto, denominado Cumbre por la Paz, se concretará este lunes 5 de enero, a las 12, en la Quebrada de Horcones. El acto estará presidido por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien recibirá a los excombatientes en lo que se proyecta como una jornada de gran sensibilidad política y humanitaria.

Para la gestión de Lo Presti, el evento no es solo deportivo, sino una plataforma de diplomacia internacional. “Es un orgullo para el pueblo lasherino recibirlos. Acompañamos este encuentro convencidos de que el diálogo es el camino, sin olvidar nuestra historia ni el legítimo reclamo de soberanía sobre nuestras islas”, expresó el jefe comunal.

Cronograma de la hazaña en el Aconcagua

5 de enero: Acto central y recepción de las delegaciones en Horcones.

Acto central y recepción de las delegaciones en Horcones. 6 de enero: Inicio del ascenso formal hacia los campamentos base.

Inicio del ascenso formal hacia los campamentos base. 26 de enero: Fecha estimada para que argentinos y británicos coronen juntos la cima de 6.962 metros.

La elección de la ubicación no fue azarosa. Con el Cristo Redentor como testigo cercano, el municipio lasherino busca consolidarse como un actor clave en la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz. La expedición al Aconcagua ha captado la atención de organismos internacionales, posicionando a Mendoza como un escenario donde el pasado se resignifica a través del respeto mutuo y el esfuerzo colectivo en la montaña, destacaron desde el municipio.