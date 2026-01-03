Cerro Aconcagua: ex enemigos en Malvinas se unen en una histórica expedición por la paz

Lo que alguna vez fue un campo de batalla en 1982, hoy se transforma en un escenario en el Techo de América. En un hecho sin precedentes, veteranos argentinos y británicos de la guerra de Malvinas arrancarán este lunes una travesía simbólica: subir el cerro Aconcagua bajo la consigna de la reconciliación y el diálogo frente al conflicto.
“En cada bombardeo, en cada derribo, hay miles de vidas que se pierden”, remarcaron los protagonistas de este proyecto integrado por 9 veteranos argentinos y 5 británicos.
No sólo será un mensaje internacional por la paz en esta nueva temporada del Parque Aconcagua. Los excombatientes argentinos de Malvinas llevarán a la montaña más alta de América un viejo reclamo hacia el Estado nacional. Pretenden que se revisen sus condiciones de vida, sobre todo lo relacionado a la salud física y mental y al acceso a la asistencia social.
El lanzamiento oficial en Horcones
El puntapié inicial de este proyecto, denominado Cumbre por la Paz, se concretará este lunes 5 de enero, a las 12, en la Quebrada de Horcones. El acto estará presidido por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien recibirá a los excombatientes en lo que se proyecta como una jornada de gran sensibilidad política y humanitaria.
Para la gestión de Lo Presti, el evento no es solo deportivo, sino una plataforma de diplomacia internacional. “Es un orgullo para el pueblo lasherino recibirlos. Acompañamos este encuentro convencidos de que el diálogo es el camino, sin olvidar nuestra historia ni el legítimo reclamo de soberanía sobre nuestras islas”, expresó el jefe comunal.
Cronograma de la hazaña en el Aconcagua
- 5 de enero: Acto central y recepción de las delegaciones en Horcones.
- 6 de enero: Inicio del ascenso formal hacia los campamentos base.
- 26 de enero: Fecha estimada para que argentinos y británicos coronen juntos la cima de 6.962 metros.
La elección de la ubicación no fue azarosa. Con el Cristo Redentor como testigo cercano, el municipio lasherino busca consolidarse como un actor clave en la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz. La expedición al Aconcagua ha captado la atención de organismos internacionales, posicionando a Mendoza como un escenario donde el pasado se resignifica a través del respeto mutuo y el esfuerzo colectivo en la montaña, destacaron desde el municipio.