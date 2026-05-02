Los zapatos que patentó Michael Jackson para poder hacer el paso de "Smooth Criminal"

La verdad es que no se trata de una locura, ni de magia ni de que era un extraterrestre, sino de que existe una pieza de ingeniería única: sus zapatos antigravedad, una invención que el propio Michael Jackson registró ante la ley.

La verdad sobre el paso que solo el Rey del Pop podía hacer

Desde el año 1987, con el lanzamiento del videoclip musical de "Smooth Criminal", una pregunta ha intrigado a todos por igual: ¿cómo lograba Michael Jackson desafiar la gravedad al inclinarse 45 grados? Como dijimos, era un objeto ingenioso, biomecánico y especial.

A lo largo de los años, muchas investigaciones tuvieron lugar respecto a esto. Pero por supuesto al resolver este enigma, muchos médicos y científicos explicaron que la inclinación que Michael Jackson tenía era físicamente imposible para el ser humano. De hecho, una persona solo puede inclinarse a un máximo de 25 o 30 grados sin caerse antes.

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Esta incapacidad se explica en que para inclinarse hacia adelante con el torso recto, los músculos de la columna vertebral se esfuerzan para mantener el centro de gravedad corporal, pero al sacar el punto de apoyo a los tobillos, esta capacidad se pierde.

El zapato mágico: Michael Jackson lo hizo una invención patentada

El truco ha sido revelado y reside en un invento patentado por el mismísimo Michael Jackson el cual junto a colaboradores, desarrolló un zapato especial con una ranura en el talón. Esa ranura se enganchaba a una clavija metálica que estaba en el piso del escenario en el momento y lugar exacto dándole el apoyo necesario para que el Rey del Pop hiciera su magia sin importar los límites físicos.

Sin embargo, pese a tener ese zapato especial, realmente el movimiento es muy difícil de ejecutar porque hay que tener una fuerza considerable en los músculos del torso y piernas.