El revuelto gramajo es una de las recetas más clásicas de la gastronomía de Argentina y Uruguay, con un origen que se remonta a la época del Virreinato del Río de la Plata. Aunque existen distintas versiones sobre su creación, todas coinciden en que su nombre proviene del apellido Gramajo. Se trata de un plato pensado para resolverse rápido, con los ingredientes listos y una preparación simple al momento de servir.
Comida exprés
Cómo preparar Revuelto Gramajo: la receta fácil, rápida y sabrosa para comer en 25 minutos
El revuelto gramajo es una de las recetas clásicas con huevo, fácil y rápida de preparar, ideal para un almuerzo o cena económica
A base de papas, huevo y jamón, el revuelto gramajo es ideal para un almuerzo o una cena express. Además de ser una de las recetas más económicas y rendidoras, resulta sabrosa y versátil. Puede servirse solo o sobre pan tostado, con un toque de aceite de oliva, para convertirlo en una opción todavía más tentadora y práctica.
Receta para hacer revuelto gramajo
Ingredientes:
- 1/2 kg de papa
- 1 cebolla mediana
- 1 cebolla de verdeo pequeña
- 1/2 pimiento morrón
- 2 dientes de ajo
- 100 g de jamón cocido
- 4 huevos
- Un puñado de arvejas (opcional)
- Perejil
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Cómo preparar la receta de revuelto gramajo, paso a paso
- Primero, corta las papas en tiras finas y fríelas. Tienen que quedar como las papas pay, es decir, finas y largas. Reserva.
- A continuación, corta las cebollas y los morrones en tiras, la cebolla de verdeo fina y saltea en una sartén con un chorrito de aceite de oliva hasta que la cebolla quede transparente. Pica el ajo bien chiquito y el jamón en tiras. Suma a la mezcla anterior y condimenta a gusto.
- En un bol aparte, bate los huevos y súmalos a la preparación anterior. Incorpora bien y agrega las papas fritas junto con las arvejas.
- Por último, mezcla todo bien y haz el revuelto gramajo en la sartén, hasta que el huevo se cocine. Al momento de servir, espolvorea con perejil picado fino.