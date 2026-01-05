Cómo preparar Revuelto Gramajo: la receta fácil, rápida y sabrosa para comer en 25 minutos

El revuelto gramajo es una de las recetas más clásicas de la gastronomía de Argentina y Uruguay, con un origen que se remonta a la época del Virreinato del Río de la Plata. Aunque existen distintas versiones sobre su creación, todas coinciden en que su nombre proviene del apellido Gramajo. Se trata de un plato pensado para resolverse rápido, con los ingredientes listos y una preparación simple al momento de servir.