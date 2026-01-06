La rosca de Reyes es una de las recetas más tradicionales y esperadas del Día de Reyes Magos. Se trata de un pan dulce de masa tierna y aromática, con forma circular, que se destaca por su decoración colorida a base de frutas abrillantadas, dulce de membrillo, crema pastelera o chocolate, convirtiéndose en la gran protagonista de la mesa familiar cada 6 de enero.
Cómo preparar la Rosca de Reyes Magos: la receta facilísima y exquisita para disfrutar este dulce artesanal
De origen español, la rosca se difundió con el tiempo en distintos países de habla hispana como Argentina, y también en regiones de Europa como Francia, Bélgica y Portugal. Su receta casera permite adaptar sabores y rellenos según el gusto de cada familia, manteniendo siempre la esencia de esta celebración tan arraigada.
Más allá de su sabor, la rosca de Reyes simboliza el encuentro y la tradición, y preparar esta receta en casa es una forma de celebrar el Día de Reyes Magos con un clásico que nunca falta.
Receta para hacer la rosca de Reyes
Ingredientes:
- 1 kg de harina 0000
- 200 cc. de leche
- 50 g de levadura fresca
- 150 g de azúcar
- 5 g de sal fina
- 50 g de miel
- Esencia de vainilla
- Ralladura de una naranja y un limón
- 4 huevos
- 200 g de manteca o margarina
Para la crema pastelera:
- 3 huevos
- 125 g de azúcar
- Ralladura de naranja (opcional)
- 50 g de harina
- 500 cc. de leche
- Esencia de vainilla
Para la cobertura:
- 250 g de dulce de membrillo (opcional)
- Chocolate y coco rallado
Cómo preparar la rosca de Reyes Magos: la receta, paso a paso
- Primero, debes hacer un fermento. En un bowl, coloca una cucharada de harina, una de azúcar, la levadura fresca y la leche. Mezcla y deja fermentar la harina.
- En otro recipiente, coloca un kilo de harina junto con la sal, los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la miel, ralladura de naranja y de limón.
- A continuación, añádele el fermento y mezcla bien para que todos los ingredientes se unan. Forma una masa.
- Agrégale un poco de manteca a la preparación y seguí amasando por 15 minutos más hasta que quede pegajosa y chiclosa.
- Ahora debes dejar levar la masa, en un bowl y tapada con papel film, hasta que triplique su tamaño.
- Pasado ese tiempo, dividí la masa en bollos, estirando cada uno hasta formar tiras largas. Enrolla cada porción en el molde y aplasta con los dedos para que quede en forma de espiral bien chato.
- Por arriba, rellena con crema pastelera y unos cuadrados de membrillo. Deja que se vuelva a leudar y pincela con huevo.
- Lleva la rosca a horno precalentado a 180 °C por alrededor de 25 minutos.
- Cuando la rosca de Reyes Magos esté cocida, píntala con almíbar o mermelada y decórala con chocolate derretido y coco rallado.