Cómo preparar la Rosca de Reyes Magos: la receta facilísima y exquisita para disfrutar este dulce artesanal

De origen español, la rosca se difundió con el tiempo en distintos países de habla hispana como Argentina, y también en regiones de Europa como Francia, Bélgica y Portugal. Su receta casera permite adaptar sabores y rellenos según el gusto de cada familia, manteniendo siempre la esencia de esta celebración tan arraigada.

Más allá de su sabor, la rosca de Reyes simboliza el encuentro y la tradición, y preparar esta receta en casa es una forma de celebrar el Día de Reyes Magos con un clásico que nunca falta.