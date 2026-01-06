Inicio Recetas Reyes Magos
Cómo preparar la Rosca de Reyes Magos: la receta facilísima y exquisita para disfrutar este dulce artesanal

La rosca de Reyes Magos es una de las recetas tradicionales para celebrar el 6 de enero. Tiene una masa dulce, aromas clásicos y distintas opciones de relleno

Antonella Prandina
La rosca de Reyes es una de las recetas más tradicionales y esperadas del Día de Reyes Magos. Se trata de un pan dulce de masa tierna y aromática, con forma circular, que se destaca por su decoración colorida a base de frutas abrillantadas, dulce de membrillo, crema pastelera o chocolate, convirtiéndose en la gran protagonista de la mesa familiar cada 6 de enero.

De origen español, la rosca se difundió con el tiempo en distintos países de habla hispana como Argentina, y también en regiones de Europa como Francia, Bélgica y Portugal. Su receta casera permite adaptar sabores y rellenos según el gusto de cada familia, manteniendo siempre la esencia de esta celebración tan arraigada.

Más allá de su sabor, la rosca de Reyes simboliza el encuentro y la tradición, y preparar esta receta en casa es una forma de celebrar el Día de Reyes Magos con un clásico que nunca falta.

Receta para hacer la rosca de Reyes

Ingredientes:

  • 1 kg de harina 0000
  • 200 cc. de leche
  • 50 g de levadura fresca
  • 150 g de azúcar
  • 5 g de sal fina
  • 50 g de miel
  • Esencia de vainilla
  • Ralladura de una naranja y un limón
  • 4 huevos
  • 200 g de manteca o margarina

Para la crema pastelera:

  • 3 huevos
  • 125 g de azúcar
  • Ralladura de naranja (opcional)
  • 50 g de harina
  • 500 cc. de leche
  • Esencia de vainilla

Para la cobertura:

  • 250 g de dulce de membrillo (opcional)
  • Chocolate y coco rallado
Cómo preparar la rosca de Reyes Magos: la receta, paso a paso

  1. Primero, debes hacer un fermento. En un bowl, coloca una cucharada de harina, una de azúcar, la levadura fresca y la leche. Mezcla y deja fermentar la harina.
  2. En otro recipiente, coloca un kilo de harina junto con la sal, los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la miel, ralladura de naranja y de limón.
  3. A continuación, añádele el fermento y mezcla bien para que todos los ingredientes se unan. Forma una masa.
  4. Agrégale un poco de manteca a la preparación y seguí amasando por 15 minutos más hasta que quede pegajosa y chiclosa.
  5. Ahora debes dejar levar la masa, en un bowl y tapada con papel film, hasta que triplique su tamaño.
  6. Pasado ese tiempo, dividí la masa en bollos, estirando cada uno hasta formar tiras largas. Enrolla cada porción en el molde y aplasta con los dedos para que quede en forma de espiral bien chato.
  7. Por arriba, rellena con crema pastelera y unos cuadrados de membrillo. Deja que se vuelva a leudar y pincela con huevo.
  8. Lleva la rosca a horno precalentado a 180 °C por alrededor de 25 minutos.
  9. Cuando la rosca de Reyes Magos esté cocida, píntala con almíbar o mermelada y decórala con chocolate derretido y coco rallado.

