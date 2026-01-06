Inicio Recetas medialunas
Clásico argentino

Medialunas de manteca caseras: la receta de las facturas calentitas, doradas y brillantes con 8 ingredientes

Es una de las recetas caseras perfecta para el desayuno o la merienda. El secreto para que las medialunas de manteca queden brillantes y doradas

Las medialunas de manteca tienen una receta sencilla y económica con pocos ingredientes.

Las medialunas de manteca son una de las recetas clásicas más queridas de la panadería argentina, ideales para disfrutar en el desayuno o la merienda junto a un café o un mate. Su textura esponjosa, su aroma inconfundible y su sabor suave hacen que estas facturas caseras sean irresistibles y perfectas para compartir en casa.

Aunque muchos creen que su preparación es complicada, la receta de medialunas de manteca es en realidad sencilla y accesible. El secreto no está en ingredientes difíciles ni costosos, sino en respetar los tiempos de reposo de la masa y trabajarla con paciencia para lograr un resultado tierno y aireado.

Uno de los trucos más usados en esta receta para lograr medialunas doradas y brillantes como las de panadería es el almíbar final. Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas: quedan brillantes y riquísimas.

Medialunas de manteca

Receta para hacer medialunas de manteca caseras

Ingredientes:

  • 1/2 kg de harina 0000
  • 225 cc. de leche
  • 25 g de levadura
  • 1 huevo
  • 100 g de azúcar
  • 15 g de miel
  • 15 g de sal
  • 200 g de manteca
  • 25 g más de harina
Plato de medialunas de manteca

Cómo preparar medialunas de manteca: la receta, paso a paso

  1. Para empezar, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
  2. A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
  3. Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
  4. Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
  5. Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
  6. Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y disponlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
  7. Finalmente, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200 °C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.

