Medialunas de manteca caseras: la receta de las facturas calentitas, doradas y brillantes con 8 ingredientes

Aunque muchos creen que su preparación es complicada, la receta de medialunas de manteca es en realidad sencilla y accesible. El secreto no está en ingredientes difíciles ni costosos, sino en respetar los tiempos de reposo de la masa y trabajarla con paciencia para lograr un resultado tierno y aireado.

Uno de los trucos más usados en esta receta para lograr medialunas doradas y brillantes como las de panadería es el almíbar final. Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas: quedan brillantes y riquísimas.