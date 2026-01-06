Las medialunas de manteca son una de las recetas clásicas más queridas de la panadería argentina, ideales para disfrutar en el desayuno o la merienda junto a un café o un mate. Su textura esponjosa, su aroma inconfundible y su sabor suave hacen que estas facturas caseras sean irresistibles y perfectas para compartir en casa.
Medialunas de manteca caseras: la receta de las facturas calentitas, doradas y brillantes con 8 ingredientes
Es una de las recetas caseras perfecta para el desayuno o la merienda. El secreto para que las medialunas de manteca queden brillantes y doradas
Aunque muchos creen que su preparación es complicada, la receta de medialunas de manteca es en realidad sencilla y accesible. El secreto no está en ingredientes difíciles ni costosos, sino en respetar los tiempos de reposo de la masa y trabajarla con paciencia para lograr un resultado tierno y aireado.
Uno de los trucos más usados en esta receta para lograr medialunas doradas y brillantes como las de panadería es el almíbar final. Para conseguirla, debes colocar dos medidas iguales de azúcar y agua en el fuego, disolver y formar un almíbar para pintarlas: quedan brillantes y riquísimas.
Receta para hacer medialunas de manteca caseras
Ingredientes:
- 1/2 kg de harina 0000
- 225 cc. de leche
- 25 g de levadura
- 1 huevo
- 100 g de azúcar
- 15 g de miel
- 15 g de sal
- 200 g de manteca
- 25 g más de harina
Cómo preparar medialunas de manteca: la receta, paso a paso
- Para empezar, coloca la leche tibia en un recipiente y disuelve la levadura, revolviendo con una cuchara o tenedor hasta integrar por completo. Reserva.
- A continuación, vuelca la harina en un bowl y forma una corona. Agrega sal alrededor y fuera del hueco. En el centro coloca el azúcar, el huevo y la leche con la levadura. Suma una cucharada de miel y bate con tenedor desde el centro hacia los bordes hasta formar una masa.
- Continúa amasando con las manos durante 5 minutos hasta que quede homogénea, pesada y algo dura. Por otra parte, coloca la manteca pomada en un bowl y agrega 25 gramos de harina. Mezcla hasta integrar.
- Luego, estira la masa con un palo de amasar hasta que quede bien fina. En el medio, coloca el empaste de harina y manteca, doblando la masa para envolverlo totalmente, con forma de paquete. Deja reposar por media hora en la heladera, cubierta con papel film.
- Pasado ese tiempo, coloca la masa en la mesada, espolvorea con harina y vuelve a amasar sin desarmar el paquete. Vuelve a doblar y lleva a la heladera nuevamente. Repite el proceso 4 veces. Retírala y amasa hasta que quede un grosor de 5 milímetros.
- Corta porciones en forma de triángulo, arma las medialunas envolviendo las puntas y disponlas en una fuente para horno previamente enmantecada.
- Finalmente, deja levar en un ambiente cálido por 30 minutos, mientras que precalientas el horno a 200 °C. Pinta las medialunas de manteca caseras con huevo (también puede ser un almíbar casero) y lleva al horno por 30 minutos.