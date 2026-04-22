Cómo hacer guiso de lentejas para quedar pipón: la receta exquisita para combatir el frío

Lentejas : 500 g (¡no te olvides de dejarlas en remojo la noche anterior!)

: 500 g (¡no te olvides de dejarlas en remojo la noche anterior!) Carne vacuna: 500 g (roast beef, paleta o cuadril, cortada en cubos)

Panceta ahumada: 150 g

Chorizo colorado: 1 unidad

Cebolla: 2 medianas

Cebolla de verdeo: 2 ramitas

Morrón rojo: ½ unidad

Ajo: 2 dientes

Zanahoria: 1 grande

Papas: 2 medianas

Puré de tomate: 1 taza (o 2 tomates peritas pelados y picados)

Caldo de carne o verdura: cantidad necesaria (aprox. 1 litro)

Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce, ají molido, 1 hojita de laurel y un toque de comino (opcional, pero recomendado).

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Receta de guiso de lentejas, paso a paso

La preparación previa: es fundamental dejar las lentejas en remojo en abundante agua durante al menos 8 horas. Esto no solo acelera la cocción, sino que las hace más digestivas. Antes de cocinar, colalas y enjuagalas. El desgrase: en una olla grande, dorá la panceta cortada en tiritas y el chorizo colorado en rodajas. No hace falta agregar aceite, ya que soltarán su propia grasa. Una vez dorados, retiralos y reservalos. Sellar la carne: en esa misma olla, con el fondo de cocción lleno de sabor, agregá los cubos de carne y sellalos hasta que estén dorados por todos sus lados. Retirá y reservá junto con los embutidos. El sofrito (la base del sabor): si quedó mucha grasa, retirá un poco. Ahí mismo, rehogá la cebolla, el ajo y el morrón picados finamente. Cuando la cebolla esté transparente, sumá la zanahoria en rodajas o cubitos. El reencuentro: volvé a incorporar a la olla la carne, la panceta y el chorizo colorado. Agregá el puré de tomate y los condimentos (pimentón, ají molido, el laurel y el comino). mezclá bien para que los sabores se integren durante unos dos minutos. Las protagonistas: sumá las lentejas previamente remojadas e incorporá el caldo caliente hasta cubrir todos los ingredientes (¡y un poquito más!). Tapá la olla y dejá cocinar a fuego medio-bajo por unos 30 o 40 minutos. Revolvé de a ratos con cuchara de madera para que no se pegue en el fondo. El toque final: cuando notes que a las lentejas les falta poco para estar tiernas (unos 15 minutos antes de apagar el fuego), agregá las papas cortadas en cubos medianos. Cociná hasta que la papa esté lista y el caldo haya tomado una consistencia espesa.

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El toque maestro de la receta de guiso de lentejas

Una vez apagado el fuego, el secreto de oro es dejarlo reposar unos 15 a 20 minutos antes de servir. Esto asienta los sabores y le da esa textura increíble.

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Al momento de llevarlo a la mesa, podés espolvorear por encima un poco de la parte verde de la cebolla de verdeo fresca y finamente picada. ¿El maridaje ideal? Una buena rodaja de pan de campo crujiente y una generosa copa de vino Malbec.