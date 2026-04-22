Cómo hacer guiso de lentejas para quedar pipón: la receta exquisita para combatir el frío

El otoño avanza, las temperaturas empiezan a bajar en Argentina y el cuerpo empieza a pedir cualquier tipo de receta de cuchara. En este escenario, hay un rey indiscutido que reina en las mesas argentinas: el guiso de lentejas, hecho con con simples ingredientes.
Más que una simple receta, el guiso de lentejas es un abrazo al alma. Es sinónimo de familia, de domingo, de juntadas con amigos y de sobremesas largas. Si bien cada hogar tiene su "secreto" o su ingrediente estrella, hoy te traemos la receta clásica, contundente y sabrosa para que te salga espectacular, con ese juguito espeso que invita a mojar el pan.
Receta de guiso de lentejas, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para la receta, calculada para 4-6 personas
- Lentejas: 500 g (¡no te olvides de dejarlas en remojo la noche anterior!)
- Carne vacuna: 500 g (roast beef, paleta o cuadril, cortada en cubos)
- Panceta ahumada: 150 g
- Chorizo colorado: 1 unidad
- Cebolla: 2 medianas
- Cebolla de verdeo: 2 ramitas
- Morrón rojo: ½ unidad
- Ajo: 2 dientes
- Zanahoria: 1 grande
- Papas: 2 medianas
- Puré de tomate: 1 taza (o 2 tomates peritas pelados y picados)
- Caldo de carne o verdura: cantidad necesaria (aprox. 1 litro)
- Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce, ají molido, 1 hojita de laurel y un toque de comino (opcional, pero recomendado).
Receta de guiso de lentejas, paso a paso
- La preparación previa: es fundamental dejar las lentejas en remojo en abundante agua durante al menos 8 horas. Esto no solo acelera la cocción, sino que las hace más digestivas. Antes de cocinar, colalas y enjuagalas.
- El desgrase: en una olla grande, dorá la panceta cortada en tiritas y el chorizo colorado en rodajas. No hace falta agregar aceite, ya que soltarán su propia grasa. Una vez dorados, retiralos y reservalos.
- Sellar la carne: en esa misma olla, con el fondo de cocción lleno de sabor, agregá los cubos de carne y sellalos hasta que estén dorados por todos sus lados. Retirá y reservá junto con los embutidos.
- El sofrito (la base del sabor): si quedó mucha grasa, retirá un poco. Ahí mismo, rehogá la cebolla, el ajo y el morrón picados finamente. Cuando la cebolla esté transparente, sumá la zanahoria en rodajas o cubitos.
- El reencuentro: volvé a incorporar a la olla la carne, la panceta y el chorizo colorado. Agregá el puré de tomate y los condimentos (pimentón, ají molido, el laurel y el comino). mezclá bien para que los sabores se integren durante unos dos minutos.
- Las protagonistas: sumá las lentejas previamente remojadas e incorporá el caldo caliente hasta cubrir todos los ingredientes (¡y un poquito más!). Tapá la olla y dejá cocinar a fuego medio-bajo por unos 30 o 40 minutos. Revolvé de a ratos con cuchara de madera para que no se pegue en el fondo.
- El toque final: cuando notes que a las lentejas les falta poco para estar tiernas (unos 15 minutos antes de apagar el fuego), agregá las papas cortadas en cubos medianos. Cociná hasta que la papa esté lista y el caldo haya tomado una consistencia espesa.
El toque maestro de la receta de guiso de lentejas
Una vez apagado el fuego, el secreto de oro es dejarlo reposar unos 15 a 20 minutos antes de servir. Esto asienta los sabores y le da esa textura increíble.
Al momento de llevarlo a la mesa, podés espolvorear por encima un poco de la parte verde de la cebolla de verdeo fresca y finamente picada. ¿El maridaje ideal? Una buena rodaja de pan de campo crujiente y una generosa copa de vino Malbec.