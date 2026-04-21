Cómo hacer mate cocido quemado con brasa: la receta del yerbiado con sabor ahumado dulce

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Receta de mate cocido quemado con brasa, ingredientes

Agua: 1 litro.

Yerba mate : 3 o 4 cucharadas soperas colmadas (preferentemente con palo).

: 3 o 4 cucharadas soperas colmadas (preferentemente con palo). Azúcar : 3 cucharadas soperas (se puede ajustar a gusto).

: 3 cucharadas soperas (se puede ajustar a gusto). El elemento clave: una pequeña brasa de leña o carbón bien encendida (incandescente, sin humo negro ni ceniza suelta).

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Receta de mate cocido quemado con brasa, paso a paso

Preparar la base en la olla: 3n una olla, jarro o pava (idealmente de hierro o aluminio grueso, de esos que tienen historia), colocar la yerba mate y el azúcar. Mezclar un poco en seco. La magia de la brasa: con mucho cuidado y usando unas tenazas, tomar una brasa bien al rojo vivo del fogón o la estufa, y dejarla caer directamente dentro de la olla sobre la mezcla de yerba y azúcar. El ahumado y el caramelo: aquí ocurre la alquimia: la brasa quemará el azúcar formando un caramelo oscuro y tostará la yerba, liberando una nube de humo blanco con un aroma dulzón inconfundible. Rápidamente, con una cuchara de madera o la misma tenaza, remover un poco la brasa dentro de la olla para que queme la mezcla de manera pareja durante unos 10 a 15 segundos. El choque térmico. sin sacar la brasa, verter el litro de agua fría o a temperatura ambiente de golpe. El contraste generará un siseo fuerte y más vapor. El hervor. llevar la olla al fuego. Cuando rompa el primer hervor y la espuma empiece a subir amenazando con volcarse, retirar inmediatamente del fuego. Dejar reposar un par de minutos para que la yerba decante (algunas abuelas le echaban un chorrito extra de agua fría para "asustarlo" y ayudar a que la yerba baje rápido). Colar y servir: con la ayuda de un colador de tela o de malla fina, servir bien caliente en un jarro enlozado o taza grande.

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El consejo del experto sobre la receta

Para acompañar este elixir criollo, no hay nada mejor que unas tortitas raspadas, pan casero con manteca, o unas buenas sopaipillas si el día amaneció nublado.

El mate cocido quemado es mucho más que una bebida caliente; es un pedazo de nuestra identidad. Un recordatorio de que las cosas más simples, cuando se hacen con dedicación y respeto por las costumbres, son las que mejor saben.