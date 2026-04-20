Cómo hacer canastitas de espárragos y crema: la receta rápida y exquisita para el paladar

A veces, la rutina nos deja sin ideas, y terminamos cayendo en los mismos platos de siempre. Sin embargo, darle una vuelta de tuerca a nuestra cocina diaria no requiere de ingredientes exóticos. Hoy te proponemos una receta que combina las masas de empanadas con la sofisticación de los espárragos y la suavidad de la crema de leche.
Las canastitas de espárragos son la receta ideal para aprovechar las verduras de estación. El espárrago, con su sabor característico y textura crujiente, encuentra en la crema de leche y el queso a sus mejores aliados, logrando un equilibrio perfecto en el paladar.
Tomá nota de esta receta que, te aseguramos, se va a convertir en un comodín infaltable en tu recetario.
Receta de canastitas de espárragos y crema, ingredientes
Para 12 canastitas:
- 12 tapas de empanadas (ideales las de hojaldre, para darle más textura)
- 1 atado de espárragos frescos
- 200 cc de crema de leche
- 3 huevos
- 100 g de queso rallado (parmesano, sardo o reggianito)
- 1 cebolla mediana (blanca o de verdeo)
- Sal, pimienta negra y nuez moscada a gusto
- Aceite de oliva o un dadito de manteca
Receta de canastitas de espárragos y crema, ingredientes
- Preparar las bases: tomá las tapas de empanadas y hacele repulgues abiertos en los bordes, dándoles forma de "canastita". Colocalas en una asadera previamente aceitada. Un buen truco es llevarlas al horno medio (180°C) vacías durante unos 5 minutos para que la base se cocine un poco y no quede cruda al agregar el líquido.
- Los protagonistas: los espárragos: Lavá bien los espárragos y cortales la base dura (la parte más blanca y fibrosa). Cortalos en trozos de unos 2 o 3 centímetros, reservando las puntas enteras para decorar al final.
- El salteado: en una sartén con un chorrito de aceite de oliva o manteca, dorá la cebolla finamente picada. Cuando esté transparente, agregá los trozos de espárragos (sin las puntas) y saltealos por unos 3 a 5 minutos. Retirá del fuego y dejá entibiar.
- El ligue cremoso: en un bol, batí ligeramente los tres huevos. Incorporá la crema de leche y la mitad del queso rallado. Condimentá con sal, pimienta y una buena pizca de nuez moscada (que realza increíblemente el sabor de la crema). Agregá el salteado de cebolla y espárragos a esta mezcla.
- Armado y cocción: rellená las canastitas pre-cocidas con la mezcla líquida, cuidando de no llegar hasta el borde para que no se desborden en el horno. Coroná cada canastita con una o dos puntas de espárragos y espolvoreá el queso rallado restante por encima para gratinar.
- Al horno: llevalas a horno fuerte (200°C) durante unos 15 o 20 minutos, o hasta que el relleno esté firme, el queso gratinado y la masa dorada.
Si querés darle un toque extra de sabor a la receta, podés agregar a la mezcla unos cubitos de panceta ahumada previamente dorados en la sartén o cambiar la crema de leche por queso crema si buscás una versión apenas más ligera. ¡Quedan espectaculares de cualquier forma!