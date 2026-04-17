Cómo hacer jamón cocido natural: la receta artesanal para hacer en casa

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El proceso de curado de la receta del jamón

El sabor no se añade después, se construye desde adentro. Necesitaremos una salmuera técnica para hidratar y saborizar la carne:

Agua: 1 litro.

Sal gruesa: 80 gramos.

Azúcar: 30 gramos (ayuda a equilibrar el sabor y mantener el color).

Especias: pimienta negra en grano, laurel, ajo machacado y una pizca de coriandro.

Tip del experto: si tenés una jeringa de cocina, inyectá parte de esta salmuera en el centro de la pieza para asegurar que el curado sea uniforme. Luego, sumergí la carne en el resto del líquido y dejala en la heladera durante 24 a 48 horas.

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Receta de jamón cocido natural: el moldeado y la cocción

Una vez curado, el jamón debe mantener su forma.

Atado: retirá la carne de la salmuera, secá bien y utilizá hilo de choricear para darle una forma cilíndrica firme. También podés usar papel film apto para cocción para prensarlo bien.

El punto justo: la cocción debe ser a fuego muy bajo (simmering), sin que el agua llegue a hervir. La temperatura ideal del agua es de 80°C.

La regla de oro: el tiempo

La cocción se calcula por peso: aproximadamente una hora por cada kilo de carne. Sin embargo, la precisión absoluta se logra con un termómetro de pinche: el jamón está listo cuando su centro alcanza los 68°C a 72°C.

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El choque térmico y reposo

Al retirar la pieza del fuego, es vital pasarla por un baño de agua con hielo. Esto detiene la cocción y ayuda a que los jugos se redistribuyan. Antes de cortarlo, debe reposar al menos 12 horas en la heladera para que la estructura se asiente y no se desarme al rebanar.

El resultado final de la receta

El jamón casero tiene un color rosado pálido (no el fucsia brillante del supermercado) y una textura fibrosa pero tierna. Es el aliado perfecto para un buen sándwich en pan de campo o una picada de domingo con amigos.