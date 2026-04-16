Cómo hacer budín de naranja económico: la receta que siempre sale bien y es exquisita

1 naranja entera (jugosa y con la cáscara bien lavada).

entera (jugosa y con la cáscara bien lavada). 1 huevo (si son muy pequeños, podés usar dos).

1 taza de azúcar (aprox. 200 gramos).

1/2 taza de aceite de girasol o maíz (aprox. 100 ml).

2 tazas de harina leudante (aprox. 240 gramos).

Opcional: un chorrito de esencia de vainilla.

El secreto del chef: Si no tenés harina leudante, podés usar harina 0000 o 000 agregando dos cucharaditas colmadas de polvo para hornear.

receta-budin-naranja2

Receta de budín de naranja súper económico, paso a paso

El proceso de esta receta es tan simple que podés hacerlo mientras se calienta el agua para el termo.

Preparar la fruta: cortá la naranja (con cáscara y todo) en cuartos y retirale muy bien todas las semillas para evitar que el budín quede amargo. Licuar los líquidos: en una licuadora (o con una minipimer), colocá los trozos de naranja, el huevo, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Licuá todo por unos dos minutos hasta obtener una crema lisa y de color intenso. Integrar los secos: pasá esa mezcla a un bol grande y agregá la harina leudante tamizada en dos o tres partes. Integrá con una espátula o batidor de alambre haciendo movimientos envolventes. Importante: no hay que batir en exceso, solo hasta que desaparezcan los grumos. Al horno: volcá la preparación en un molde para budín previamente enmantecado y enharinado (o con un chorrito de aceite). Cocción: llevá a horno precalentado a temperatura media (180°C) durante unos 40 o 45 minutos. Para saber si está listo, introducí un palillo o cuchillo en el centro; si sale limpio, ¡ya está!

receta-budin-naranja

El toque final de la receta

Dejá entibiar antes de desmoldar. Si te quedó media naranja en la heladera y un poco de azúcar impalpable, podés improvisar un glasé rápido mezclando ambos ingredientes hasta formar una pasta blanca y bañar el budín por encima.

Con un costo por porción ínfimo y un sabor casero incomparable, esta receta de budín de naranja se posiciona como la nueva campeona de las meriendas.