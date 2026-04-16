Cómo hacer budín de naranja económico: la receta que siempre sale bien y es exquisita

Las tardes otoñales tienen un ritual innegociable: la pava al fuego, el mate listo y una receta rica para compartir. Sin embargo, en tiempos donde cuidar la economía del hogar es una prioridad, pasar por la panadería todos los días puede convertirse en un presupuesto.
Para no privarse de un buen antojo dulce, la cocina casera siempre tiene un as bajo la manga. Hoy te traemos la receta de un budín de naranja súper económico, que reemplaza la manteca por aceite, rinde un montón y perfuma toda la casa en cuestión de minutos. Es la opción perfecta para resolver la merienda de la familia o sorprender en el trabajo con un presupuesto mínimo.
Receta de budín de naranja súper económico, ingredientes
Para esta receta no hace falta batidora eléctrica ni ser un experto en pastelería. Solo necesitás revisar la alacena y asegurarte de tener lo siguiente:
- 1 naranja entera (jugosa y con la cáscara bien lavada).
- 1 huevo (si son muy pequeños, podés usar dos).
- 1 taza de azúcar (aprox. 200 gramos).
- 1/2 taza de aceite de girasol o maíz (aprox. 100 ml).
- 2 tazas de harina leudante (aprox. 240 gramos).
- Opcional: un chorrito de esencia de vainilla.
El secreto del chef: Si no tenés harina leudante, podés usar harina 0000 o 000 agregando dos cucharaditas colmadas de polvo para hornear.
Receta de budín de naranja súper económico, paso a paso
El proceso de esta receta es tan simple que podés hacerlo mientras se calienta el agua para el termo.
- Preparar la fruta: cortá la naranja (con cáscara y todo) en cuartos y retirale muy bien todas las semillas para evitar que el budín quede amargo.
- Licuar los líquidos: en una licuadora (o con una minipimer), colocá los trozos de naranja, el huevo, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Licuá todo por unos dos minutos hasta obtener una crema lisa y de color intenso.
- Integrar los secos: pasá esa mezcla a un bol grande y agregá la harina leudante tamizada en dos o tres partes. Integrá con una espátula o batidor de alambre haciendo movimientos envolventes. Importante: no hay que batir en exceso, solo hasta que desaparezcan los grumos.
- Al horno: volcá la preparación en un molde para budín previamente enmantecado y enharinado (o con un chorrito de aceite).
- Cocción: llevá a horno precalentado a temperatura media (180°C) durante unos 40 o 45 minutos. Para saber si está listo, introducí un palillo o cuchillo en el centro; si sale limpio, ¡ya está!
El toque final de la receta
Dejá entibiar antes de desmoldar. Si te quedó media naranja en la heladera y un poco de azúcar impalpable, podés improvisar un glasé rápido mezclando ambos ingredientes hasta formar una pasta blanca y bañar el budín por encima.
Con un costo por porción ínfimo y un sabor casero incomparable, esta receta de budín de naranja se posiciona como la nueva campeona de las meriendas.