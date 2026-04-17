Cómo hacer panqueques de avena y banana: la receta saludable y liviana

receta-panqueques-avena-banana3

Receta de panqueques de avena y banana, ingredientes

1 banana (mientras más madura, más dulce e intensa será la preparación).

(mientras más madura, más dulce e intensa será la preparación). 1 huevo entero (se puede reemplazar por dos claras para una versión más ligera).

1/2 taza de avena (puede ser tradicional, extrafina o harina de avena ).

(puede ser tradicional, extrafina o harina de ). 1 chorrito de leche (entera, descremada o vegetal, como la de almendras).

Opcionales para saborizar: una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de canela en polvo o stevia a gusto.

receta-panqueques-avena-banana

Receta de panqueques de avena y banana, ingredientes

La mezcla perfecta: la forma más rápida y efectiva es colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora. Licuar hasta obtener una masa homogénea, ni muy líquida ni muy espesa. Si no tenés licuadora, podés pisar muy bien la banana con un tenedor en un bowl, agregar el huevo, batir, y finalmente incorporar la avena y el chorrito de leche mezclando todo con energía. A la sartén: calentar una sartén (idealmente de teflón o antiadherente) a fuego medio. Agregar una gotita de aceite (de coco, de girasol o rocío vegetal) y esparcirla con una servilleta de papel para evitar que el panqueque se pegue. Cocción: verter un poco de la mezcla formando círculos del tamaño deseado. Lo ideal es hacerlos pequeños (tipo hotcakes) porque son más fáciles de dar vuelta. El momento clave: cuando empiecen a formarse burbujas en la superficie de la masa y los bordes se vean doraditos (aproximadamente a los 2 minutos), es el momento de usar una espátula y darlos vuelta con decisión. Dejar cocinar un minuto más del otro lado. A disfrutar: Retirar y apilar en un plato.

receta-panqueques-avena-banana1

Toppings: el toque final de la receta

Los panqueques por sí solo son deliciosos, pero la magia verdadera ocurre con lo que le ponemos encima. Algunas combinaciones infalibles para coronar este plato son:

Clásico: miel o sirope y rodajas de fruta fresca (frutillas, arándanos o más banana ).

). Proteico: una cucharada de mantequilla de maní y semillas de chía o sésamo.

Goloso (pero sano): hilos de chocolate amargo derretido y nueces o almendras picadas.

Ya no hay excusas para caer en las galletas de paquete. Con esta receta, comer rico y cuidar el cuerpo es cuestión de animarse a prender la hornalla.