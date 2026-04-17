Cómo hacer panqueques de avena y banana: la receta saludable y liviana

Dejar de lado las harinas refinadas y el exceso de azúcar no significa renunciar al sabor ni a los clásicos desayunos o mediatardes dulces. En los últimos tiempos, una receta logró conquistar a aquellos que simplemente buscan una opción rápida y rica para acompañar el mate o el café: los panqueques de avena y banana.
El secreto de su éxito de esta receta radica en tres pilares fundamentales: llevan ingredientes que casi siempre tenemos en casa, se preparan en menos de diez minutos y son sumamente versátiles. Además, la banana madura aporta el dulzor natural necesario, evitando agregar endulzantes artificiales o azúcar.
A continuación, te compartimos la receta definitiva para que te salgan perfectos, esponjosos y no se te rompan en la sartén.
Receta de panqueques de avena y banana, ingredientes
- 1 banana (mientras más madura, más dulce e intensa será la preparación).
- 1 huevo entero (se puede reemplazar por dos claras para una versión más ligera).
- 1/2 taza de avena (puede ser tradicional, extrafina o harina de avena).
- 1 chorrito de leche (entera, descremada o vegetal, como la de almendras).
- Opcionales para saborizar: una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de canela en polvo o stevia a gusto.
Receta de panqueques de avena y banana, ingredientes
- La mezcla perfecta: la forma más rápida y efectiva es colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora. Licuar hasta obtener una masa homogénea, ni muy líquida ni muy espesa. Si no tenés licuadora, podés pisar muy bien la banana con un tenedor en un bowl, agregar el huevo, batir, y finalmente incorporar la avena y el chorrito de leche mezclando todo con energía.
- A la sartén: calentar una sartén (idealmente de teflón o antiadherente) a fuego medio. Agregar una gotita de aceite (de coco, de girasol o rocío vegetal) y esparcirla con una servilleta de papel para evitar que el panqueque se pegue.
- Cocción: verter un poco de la mezcla formando círculos del tamaño deseado. Lo ideal es hacerlos pequeños (tipo hotcakes) porque son más fáciles de dar vuelta.
- El momento clave: cuando empiecen a formarse burbujas en la superficie de la masa y los bordes se vean doraditos (aproximadamente a los 2 minutos), es el momento de usar una espátula y darlos vuelta con decisión. Dejar cocinar un minuto más del otro lado.
- A disfrutar: Retirar y apilar en un plato.
Toppings: el toque final de la receta
Los panqueques por sí solo son deliciosos, pero la magia verdadera ocurre con lo que le ponemos encima. Algunas combinaciones infalibles para coronar este plato son:
- Clásico: miel o sirope y rodajas de fruta fresca (frutillas, arándanos o más banana).
- Proteico: una cucharada de mantequilla de maní y semillas de chía o sésamo.
- Goloso (pero sano): hilos de chocolate amargo derretido y nueces o almendras picadas.
Ya no hay excusas para caer en las galletas de paquete. Con esta receta, comer rico y cuidar el cuerpo es cuestión de animarse a prender la hornalla.