Como preparar la Torta chajá: la receta de postre de durazno, pionono y merengue con 7 ingredientes

La torta chajá es uno de los grandes clásicos de la repostería uruguaya y una de esas recetas que trascendieron fronteras gracias a su sabor y su delicada combinación de texturas. Creada en 1927 por Orlando Castellano, fundador de la confitería Las Familias, este postre se elabora a partir de un bizcochuelo de pionono relleno con crema, dulce de leche, durazno y una cobertura de merengue, ideal para cualquier ocasión especial.
Con el paso del tiempo, la torta se volvió conocida en todo el mundo y pasó a ser un emblema de la gastronomía oriental. Su nombre proviene del chajá, un ave típica de la región, y hace referencia a la ligereza y suavidad que caracterizan a este postre. Aunque la receta original sigue siendo un secreto familiar, existen versiones caseras que respetan el espíritu del clásico.
Hoy en día, la torta chajá se mantiene vigente como una de las opciones más elegidas dentro de los postres tradicionales, gracias a la combinación equilibrada de crema, durazno y merengue. Una preparación elegante, fresca y deliciosa que no puede faltar en el recetario de quienes disfrutan de la pastelería artesanal.
Receta para hacer la torta chajá, el postre de durazno y merengue
Ingredientes:
- 3 piononos (te dejamos la receta)
- 250 g de dulce de leche repostero
- 1 lata de durazno en almíbar
- 250 cc. de crema de leche
- 50 g de azúcar
- 250 g de merengue
- Esencia de vainilla
Recetas: cómo hacer pionono casero para la Torta chajá
Ingredientes:
- 100 gramos de harina 0000
- 2 huevos
- 100 gramos de azúcar
Procedimiento:
- Primero, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla consistente. Luego incorpora la harina con movimientos envolventes.
- Lleva la mezcla a un molde de horno enmantecado y enharinado (debe quedar una capa fina).
- Por último, cocina el pionono en el horno a 180 °C por 30 minutos. Cuando esté listo, divídelo en tres capas.
Cómo es la receta de la torta chajá, paso a paso
- Primero, prepara la crema chantilly. Bate la crema de leche con 50 gramos de azúcar y la esencia de vainilla hasta que se monte.
- Luego, separa los duraznos y reserva el almíbar para remojar las capas de pionono de la torta.
- Una vez listo el pionono y el relleno de crema, pasa a armar la torta chajá. Sobre una capa de bizcocho coloca dulce de leche repostero y un poco de merengue picado.
- Luego, coloca la segunda capa de bizcochuelo y moja con el almíbar. Incorpora una parte de la crema chantilly y reserva para el final. Por encima, coloca la mitad de duraznos cortados en rodajas.
- En la última capa, repite el mismo procedimiento y coloca la crema restante para decorar. También, suma el resto del merengue picado para cubrir toda la torta chajá. Suma más duraznos por encima. Refrigera antes de consumir.