Como preparar la Torta chajá: la receta de postre de durazno, pionono y merengue con 7 ingredientes

Con el paso del tiempo, la torta se volvió conocida en todo el mundo y pasó a ser un emblema de la gastronomía oriental. Su nombre proviene del chajá, un ave típica de la región, y hace referencia a la ligereza y suavidad que caracterizan a este postre. Aunque la receta original sigue siendo un secreto familiar, existen versiones caseras que respetan el espíritu del clásico.

Hoy en día, la torta chajá se mantiene vigente como una de las opciones más elegidas dentro de los postres tradicionales, gracias a la combinación equilibrada de crema, durazno y merengue. Una preparación elegante, fresca y deliciosa que no puede faltar en el recetario de quienes disfrutan de la pastelería artesanal.