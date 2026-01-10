Torta Rogel de Maru botana: la receta con mucho dulce de leche y el truco para un merengue italiano perfecto

La torta Rogel es una de las recetas más emblemáticas de la pastelería argentina y un verdadero clásico que atraviesa generaciones. Si bien es una marca registrada de la familia Balbiani desde 1962, esta preparación también se volvió popular gracias a versiones caseras como la de Maru Botana, quien la transformó en uno de sus postres más celebrados.
La propuesta de Maru Botana se destaca por su generoso relleno de dulce de leche y un merengue italiano liviano y brillante que se deshace en la boca. Esta receta combina sencillez y sabor, con ingredientes accesibles y un paso a paso pensado para lograr un resultado profesional sin complicaciones.
El Rogel se arma con múltiples capas de masa fina y tierna, intercaladas con dulce de leche y coronadas con una cobertura de merengue que aporta equilibrio y textura. El resultado es una torta irresistible, ideal para acompañar el café o servir como postre en reuniones.
Receta para hacer la torta Rogel de Maru Botana
Ingredientes:
- 500 g de harina 0000
- 1 cdta. de sal
- 100 g de manteca
- 5 yemas de huevo
- 130 cc. de agua fría
- 10 cc. de alcohol
- 400 g de dulce de leche repostero
- 400 g de dulce de leche tradicional
Para el merengue italiano:
- 5 claras de huevo
- 320 g de azúcar
- 280 cc. de agua
Receta del Rogel de Maru Botana: el paso a paso
Tapas:
- Primero, coloca la harina y la sal en un bowl. Mezcla bien y luego agrega manteca pomada. Integra con las manos hasta formar un arenado.
- A continuación, agrega las yemas, el agua y el alcohol. Integra con las manos sin amasar y coloca la masa en la mesada para terminar de integrar.
- Forma un cilindro con la masa y reserva en un papel film en la heladera, por una hora. Mientras tanto, precalienta el horno a 190 °C.
- Luego, corta la masa en 12 discos iguales y estíralos con el palo de amasar para conseguir las capas del Rogel.
- Por último, pincha cada uno de los discos con un tenedor y llévalos al horno por 8 minutos. Resérvalos.
Merengue italiano:
- Prepara un almíbar con el azúcar cubierta por agua en una olla. Cocina a fuego fuerte, sin mezclar, hasta que se forme el almíbar.
- Cuando esté casi listo, espuma las claras de huevo con la batidora. Cuando estén a punto nieve y el almíbar esté listo, vuélcalo sobre el merengue en forma de hilo.
- Bate hasta que el merengue se enfríe y esté brillante. Puedes agregar un chorro de limón para que tome más consistencia.
Armado:
- Coloca un poco de dulce de leche en la base donde armarás el alfajor o postre Rogel.
- Coloca el primer disco de masa y luego el dulce de leche repostero mezclado con el clásico. Esparce con una espátula.
- Intercala una capa de masa con dulce de leche hasta terminar la torta Rogel.
- Por último, decora con merengue, con la ayuda de una cuchara o una espátula.