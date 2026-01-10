Torta Rogel de Maru botana: la receta con mucho dulce de leche y el truco para un merengue italiano perfecto

La propuesta de Maru Botana se destaca por su generoso relleno de dulce de leche y un merengue italiano liviano y brillante que se deshace en la boca. Esta receta combina sencillez y sabor, con ingredientes accesibles y un paso a paso pensado para lograr un resultado profesional sin complicaciones.

El Rogel se arma con múltiples capas de masa fina y tierna, intercaladas con dulce de leche y coronadas con una cobertura de merengue que aporta equilibrio y textura. El resultado es una torta irresistible, ideal para acompañar el café o servir como postre en reuniones.