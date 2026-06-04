Polenta con tuco, queso y chorizos: la receta de otoño reconfortante y con solo 6 ingredientes

La polenta es un guiso de origen italiano que está entre las recetas más populares de Argentina. Se trata de una comida cremosa hecha a base de harina de maíz que tiene un perfil nutritivo y reconfortante, por lo que es perfecta para disfrutar en otoño.
La receta de la polenta con queso, tuco y chorizos es una de las más preparadas en los hogares argentinos, especialmnente por las abuelas. Lo cierto es que este plato es económico, calienta el cuerpo y se prepara de forma sencilla con pocos ingredientes. No hay excusas para hacer esta receta casera.
Receta para hacer polenta con chorizo casera
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 cdas. de queso rallado
- 1/2 cdta. de pimienta negra
- 300 g de queso cremoso
- 3 chorizos
- 1 caja de puré de tomates
- 1 cebolla (opcional)
Cómo hacer polenta con chorizo: la receta, paso a paso
- Primero, en una olla, agrega 3 tazas de agua y llevá a hervor. Puedes reemplazarla por leche, para darle más cremosidad.
- Una vez disuelto el caldo, agrega la polenta y revuelve constantemente mientras se cocina a fuego medio, durante 1 minuto aproximadamente. Suma el queso rallado y condimenta con pimienta negra molida.
- Por otro lado, en una olla, coloca la cebolla com un chorrito de aceite y cocina hasta aclarar. Suma los chorizos y cocina a fuego fuerte hasta que cambien de color y agrega el puré de tomates. Cocina por unos minutos y reserva.
- En una fuente para horno previamente enmantecada, coloca una parte de la polenta cocida, agrega la mitad de la salsa de chorizos, suma otra capa de polenta, más salsa y cubre con el queso cremoso.
- Para finalizar, cocina la Polenta con tuco, queso y chorizos en el horno a temperatura fuerte, por 10 minutos. Cuando el queso se derrita, retira y sirve con un poco más de queso rallado.