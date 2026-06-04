Inicio Recetas Polenta
Rica y cremosa

Polenta con tuco, queso y chorizos: la receta de otoño reconfortante y con solo 6 ingredientes

La polenta con tuco, queso y chorizos es una receta reconfortante y económica, ideal para disfrutar en otoño.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La polenta con chorizo y tuco es una de las recetas más reconfortantes para otoño.

La polenta con chorizo y tuco es una de las recetas más reconfortantes para otoño.

La polenta es un guiso de origen italiano que está entre las recetas más populares de Argentina. Se trata de una comida cremosa hecha a base de harina de maíz que tiene un perfil nutritivo y reconfortante, por lo que es perfecta para disfrutar en otoño.

La receta de la polenta con queso, tuco y chorizos es una de las más preparadas en los hogares argentinos, especialmnente por las abuelas. Lo cierto es que este plato es económico, calienta el cuerpo y se prepara de forma sencilla con pocos ingredientes. No hay excusas para hacer esta receta casera.

receta polenta cremosa.jpg

Receta para hacer polenta con chorizo casera

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 2 cdas. de queso rallado
  • 1/2 cdta. de pimienta negra
  • 300 g de queso cremoso
  • 3 chorizos
  • 1 caja de puré de tomates
  • 1 cebolla (opcional)
RECETA POLENTA (1).jpg

Cómo hacer polenta con chorizo: la receta, paso a paso

  1. Primero, en una olla, agrega 3 tazas de agua y llevá a hervor. Puedes reemplazarla por leche, para darle más cremosidad.
  2. Una vez disuelto el caldo, agrega la polenta y revuelve constantemente mientras se cocina a fuego medio, durante 1 minuto aproximadamente. Suma el queso rallado y condimenta con pimienta negra molida.
  3. Por otro lado, en una olla, coloca la cebolla com un chorrito de aceite y cocina hasta aclarar. Suma los chorizos y cocina a fuego fuerte hasta que cambien de color y agrega el puré de tomates. Cocina por unos minutos y reserva.
  4. En una fuente para horno previamente enmantecada, coloca una parte de la polenta cocida, agrega la mitad de la salsa de chorizos, suma otra capa de polenta, más salsa y cubre con el queso cremoso.
  5. Para finalizar, cocina la Polenta con tuco, queso y chorizos en el horno a temperatura fuerte, por 10 minutos. Cuando el queso se derrita, retira y sirve con un poco más de queso rallado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar