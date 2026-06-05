¿Sabés cómo hacer Guiso de lentejas turcas saludable y liviano? La receta casera y sabrosa en 4 pasos

Además, para preparar el guiso de lentejas turcas no es necesario ponerlas en remojo, ya que tienen una cáscara muy fina. Por eso, esta receta es una alternativa rápida, nutritiva y fácil de hacer en casa.

Con las lentejas turcas se pueden preparar muchas otras recetas como ensaladas, nuggets, cremosos o un exquisito guiso, como en este caso.