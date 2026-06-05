¿Sabés cómo hacer Guiso de lentejas turcas saludable y liviano? La receta casera y sabrosa en 4 pasos

El guiso de lentejas turcas es una de las recetas abundantes para otoño, pero de fácil digestión. Este tipo de legumbre de color anaranjado rojido es muy utilizada por la comunidad naturista, ya que no genera inflamación como otros tipos de granos.
Además, para preparar el guiso de lentejas turcas no es necesario ponerlas en remojo, ya que tienen una cáscara muy fina. Por eso, esta receta es una alternativa rápida, nutritiva y fácil de hacer en casa.
Con las lentejas turcas se pueden preparar muchas otras recetas como ensaladas, nuggets, cremosos o un exquisito guiso, como en este caso.
Receta del guiso de lentejas turcas saludable
Ingredientes:
- 1 cda. de jengibre rallado
- 1 pizca de comino
- 1 cda. de garam masala (canela, cardamomo, nuez moscada, clavo, pimienta y laurel)
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 300 cc. de caldo de verduras
- 300 g de lentejas turcas
- 300 cc. de leche de coco
- Sal y pimienta, a gusto
- Cilantro
- Gajos de lima
Cómo preparar guiso de lentejas turcas: la receta paso a paso
- Primero, en una sartén, calienta aceite neutro con jengibre rallado, comino y garam masala por 30 segundos.
- A continuación, agrega la cebolla picada, ajo picado y cocinar hasta tiernizar. También, suma caldo de verduras, lentejas turcas y leche de coco hasta cubrir.
- Condimenta con sal y cocina a fuego suave hasta que las lentejas estén tiernas, por alrededor de 10 minutos.
- Para terminar, sirve el guiso de lentejas turcas con hojas de cilantro fresco, gajos de lima y pan.
Resumen
- Guiso de lentejas turcas: Una receta ideal para el otoño, fácil de digerir y abundante.
- Propiedades de las lentejas turcas: Son de color anaranjado rojizo, no requieren remojo previo y son una alternativa nutritiva y rápida.
- Preparación sencilla: Los ingredientes clave incluyen jengibre, garam masala, cebolla, ajo, caldo de verduras, lentejas turcas y leche de coco.
- Versatilidad: Además de guisos, las lentejas turcas se pueden usar en ensaladas, nuggets o cremosos.