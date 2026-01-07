Arepas venezolanas: la receta del pan tradicional con solo 4 ingredientes y rellenos clásicos irresistibles

De origen precolombino, las arepas ya formaban parte de la alimentación de los pueblos indígenas que habitaban los actuales territorios de Venezuela y Colombia. El maíz era un alimento central: no solo se utilizaba para comer, sino también para crear utensilios y avivar el fuego. De este cereal nacieron múltiples preparaciones, entre ellas las arepas venezolanas, tortillas, tamales, chichas y tortas.

La receta original de las arepas venezolanas es simple y económica. Solo lleva harina de maíz, agua y sal, y su cocción puede hacerse a la plancha, al horno o fritas. Lo que las vuelve únicas es su forma de consumo: se abren al medio como un pan y se rellenan con queso, carnes, pollo, palta, porotos negros o combinaciones clásicas como “la reina pepiada”.