Arepas venezolanas: la receta del pan tradicional con solo 4 ingredientes y rellenos clásicos irresistibles

Las arepas venezolanas son un pan de maíz típico de Venezuela, fácil y económico. Te dejamos una de las mejores recetas y algunas ideas para rellenarlas

Antonella Prandina
Las arepas venezolanas son una de las mejores recetas para preparar en casa y rellenar con lo que más te guste.

Las arepas venezolanas son uno de los grandes íconos de la gastronomía de Venezuela y una de las recetas más versátiles y populares de América Latina. Consideradas por muchos como un tipo de pan cotidiano, estas tortillas elaboradas a base de harina de maíz se consumen a toda hora y se adaptan a infinitos rellenos.

De origen precolombino, las arepas ya formaban parte de la alimentación de los pueblos indígenas que habitaban los actuales territorios de Venezuela y Colombia. El maíz era un alimento central: no solo se utilizaba para comer, sino también para crear utensilios y avivar el fuego. De este cereal nacieron múltiples preparaciones, entre ellas las arepas venezolanas, tortillas, tamales, chichas y tortas.

La receta original de las arepas venezolanas es simple y económica. Solo lleva harina de maíz, agua y sal, y su cocción puede hacerse a la plancha, al horno o fritas. Lo que las vuelve únicas es su forma de consumo: se abren al medio como un pan y se rellenan con queso, carnes, pollo, palta, porotos negros o combinaciones clásicas como “la reina pepiada”.

Tal como explica Paulina Cocina en un artículo, el secreto está en lograr una masa suave, fácil de trabajar y con una cocción pareja para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro. Actualmente, las arepas venezolanas gozan de fama internacional y son furor en muchos países, convirtiéndose en una de las recetas más buscadas.

Receta para hacer arepas venezolanas

Ingredientes:

  • 3 tazas agua tibia o caliente
  • 2 tazas de harina precocida de maíz
  • 1 cdta. de sal
  • 1 cdta. de aceite de oliva

Cómo preparar las arepas venezolanas tradicionales: la receta, paso a paso

  1. Primero, en un bol, coloca el agua junto con la sal y el aceite de oliva. Mezcla bien e integra la harina de a poco, mientras sigues revolviendo.
  2. A continuación, comienza a mezclar la masa con las manos mientras la harina absorbe el líquido. Si lo deseas, puedes sumar un poco más de harina. La consistencia debe ser parecida a la de un puré. Deja en reposo por 10 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, y con la ayuda de las manos, agarra bolas de masa para darles forma redondeada y luego plana. Repite el proceso con toda la masa.
  4. Luego, calienta una sartén con un poco de aceite en la base y, cuando esté caliente, coloca de a una o dos arepas. Cocina a fuego medio por 5 minutos.
  5. Para terminar, dalas vuelta y cocina por 10 minutos más. Repite el proceso con toda la masa y ya tienes las arepas venezolanas listas para rellenar.
Rellenos para las arepas venezolanas

Las arepas venezolanas se comen, generalmente, abriéndolas en dos mitades y bien calientes, con los rellenos más diversos: pernil, queso, pollo, carne mechada, jamón y queso, etc.

Cómo preparar el relleno “La reina pepiada”:

  1. Cocina un pedazo de carne de pollo, puede ser pechuga o muslo el que te guste.
  2. Coloca un poco de aceite en una sartén y cocina cebolla picada y ajo. Agrega la carne de pollo picada y salpimienta. Cocina por 10 minutos más y reserva.
  3. Por último pica en porciones pequeñas una palta y mézclala con lo anterior. Agrega un poco de mayonesa y rellena las arepas.

