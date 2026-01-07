Arepas venezolanas: la receta del pan tradicional con solo 4 ingredientes y rellenos clásicos irresistibles

Las arepas venezolanas son uno de los grandes íconos de la gastronomía de Venezuela y una de las recetas más versátiles y populares de América Latina. Consideradas por muchos como un tipo de pan cotidiano, estas tortillas elaboradas a base de harina de maíz se consumen a toda hora y se adaptan a infinitos rellenos.
De origen precolombino, las arepas ya formaban parte de la alimentación de los pueblos indígenas que habitaban los actuales territorios de Venezuela y Colombia. El maíz era un alimento central: no solo se utilizaba para comer, sino también para crear utensilios y avivar el fuego. De este cereal nacieron múltiples preparaciones, entre ellas las arepas venezolanas, tortillas, tamales, chichas y tortas.
La receta original de las arepas venezolanas es simple y económica. Solo lleva harina de maíz, agua y sal, y su cocción puede hacerse a la plancha, al horno o fritas. Lo que las vuelve únicas es su forma de consumo: se abren al medio como un pan y se rellenan con queso, carnes, pollo, palta, porotos negros o combinaciones clásicas como “la reina pepiada”.
Tal como explica Paulina Cocina en un artículo, el secreto está en lograr una masa suave, fácil de trabajar y con una cocción pareja para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro. Actualmente, las arepas venezolanas gozan de fama internacional y son furor en muchos países, convirtiéndose en una de las recetas más buscadas.
Receta para hacer arepas venezolanas
Ingredientes:
- 3 tazas agua tibia o caliente
- 2 tazas de harina precocida de maíz
- 1 cdta. de sal
- 1 cdta. de aceite de oliva
Cómo preparar las arepas venezolanas tradicionales: la receta, paso a paso
- Primero, en un bol, coloca el agua junto con la sal y el aceite de oliva. Mezcla bien e integra la harina de a poco, mientras sigues revolviendo.
- A continuación, comienza a mezclar la masa con las manos mientras la harina absorbe el líquido. Si lo deseas, puedes sumar un poco más de harina. La consistencia debe ser parecida a la de un puré. Deja en reposo por 10 minutos.
- Pasado ese tiempo, y con la ayuda de las manos, agarra bolas de masa para darles forma redondeada y luego plana. Repite el proceso con toda la masa.
- Luego, calienta una sartén con un poco de aceite en la base y, cuando esté caliente, coloca de a una o dos arepas. Cocina a fuego medio por 5 minutos.
- Para terminar, dalas vuelta y cocina por 10 minutos más. Repite el proceso con toda la masa y ya tienes las arepas venezolanas listas para rellenar.
Rellenos para las arepas venezolanas
Las arepas venezolanas se comen, generalmente, abriéndolas en dos mitades y bien calientes, con los rellenos más diversos: pernil, queso, pollo, carne mechada, jamón y queso, etc.
Cómo preparar el relleno “La reina pepiada”:
- Cocina un pedazo de carne de pollo, puede ser pechuga o muslo el que te guste.
- Coloca un poco de aceite en una sartén y cocina cebolla picada y ajo. Agrega la carne de pollo picada y salpimienta. Cocina por 10 minutos más y reserva.
- Por último pica en porciones pequeñas una palta y mézclala con lo anterior. Agrega un poco de mayonesa y rellena las arepas.