Cómo elaborar helado de durazno: la receta cremosa y artesanal con 3 ingredientes

El helado de durazno casero es una de las recetas más frescas y prácticas para disfrutar durante el verano en Argentina, cuando esta fruta está en plena temporada y alcanza su mejor sabor. Con una textura suave y un perfil dulce, esta preparación es una alternativa ideal para quienes buscan un postre rápido y fresco.
Una de las grandes ventajas de este helado es que se prepara en pocos minutos y con muy pocos ingredientes: durazno fresco, yogur, miel y, para el toque final, granola y coco rallado. No hace falta heladera especial ni técnicas complejas, lo que la vuelve una receta infalible para resolver un antojo dulce con ingredientes saludables.
Aprovechar la temporada de durazno permite lograr un helado más sabroso y natural, sin necesidad de azúcares refinados ni conservantes. Esta propuesta casera combina frescura, cremosidad y textura crocante, y demuestra que las mejores recetas muchas veces son las más sencillas.
Receta para hacer helado de durazno casero
Ingredientes:
- 500 g de durazno en cubos
- 1/2 taza de yogur natural
- Miel, azúcar mascabo o endulzante
- 1/2 taza de granola o almendras (opcional)
- 1 cda. de coco rallado (opcional)
Cómo preparar el helado de durazno casero: la receta, paso a paso
- Primero, en el vaso de la licuadora, procesa el durazno, el yogur y el endulzante.
- Una vez que obtengas una textura cremosa, agrega los toppings que quieras. Puede ser granola, coco rallado o almendras.
- Cuando esté listo, lleva el helado de durazno a la heladera por al menos 2 horas, para que tome consistencia y frío.
¡Listo! Ya puedes disfrutar de un exquisito helado de durazno casero, una receta fácil y simple para disfrutar en verano.
Otras recetas de helados caseros
Helado de banana
Ingredientes:
- 1 kg de bananas
- 1 pocillo de crema de leche o leche
- Opcional:
- Dulce de leche
- Chips de chocolate
- Banana en rodajas
Procedimiento:
- Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el freezer y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
- Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
- Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el congelador por dos horas más, antes de consumir.
- Para finalizar, si quieres, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y banana en rodajas.
Helado de limón a la crema
Ingredientes:
- 1 taza de crema espesa
- 1 taza de leche entera
- 1/2 taza de azúcar
- 1/4 taza de jugo de limón y 1 cda. de ralladura
- 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en una olla mediana, combina la crema espesa con la leche entera, azúcar, jugo de limón, extracto de vainilla y ralladura de limón.
- A continuación, lleva la preparación a ebullición a fuego medio, revolviendo constantemente. Retira del fuego y deja enfriar por completo.
- Luego, pasa la mezcla a un bowl o moldes para helado y lleva al congelador hasta que esté fría. Saca del freezer y mezcla el helado para darle cremosidad.
- para finalizar, lleva el helado de limón a la crema nuevamente al congelador y repite el procedimiento anterior dos veces más.