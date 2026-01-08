Cómo elaborar helado de durazno: la receta cremosa y artesanal con 3 ingredientes

Una de las grandes ventajas de este helado es que se prepara en pocos minutos y con muy pocos ingredientes: durazno fresco, yogur, miel y, para el toque final, granola y coco rallado. No hace falta heladera especial ni técnicas complejas, lo que la vuelve una receta infalible para resolver un antojo dulce con ingredientes saludables.

Aprovechar la temporada de durazno permite lograr un helado más sabroso y natural, sin necesidad de azúcares refinados ni conservantes. Esta propuesta casera combina frescura, cremosidad y textura crocante, y demuestra que las mejores recetas muchas veces son las más sencillas.