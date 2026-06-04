Criollitos de grasa: cómo hacer los bizcochitos caseros la panadería argentina con 6 ingredientes

Los criollitos de grasa, también conocidos como libritos, cuadraditos o bizcochitos, son una de las recetas tradicionales de la panadería argentina. Su sabor suave y su textura hojaldrada los convierten en la opción perfecta para acompañar el mate o tu infusión favorita.
Perfectos para una mañana o tarde de otoño, los criollitos son una especie de bizcochito de grasa irresistible que se deshace en la boca. Se pueden preparar con manteca, pero no quedan iguales a los de panadería. Te dejamos la receta original.
Receta para hacer criollitos de grasa caseros
Ingredientes:
- 1 k de harina 0000
- 300 g de grasa vacuna
- 40 g de levadura fresca
- 20 g de sal
- 300 ml de agua tibia
- 1 cda. de azúcar
Cómo preparar criollitos de grasa: la receta casera, paso a paso
- Primero, en un bol grande, mezcla la harina y la sal. Aparte, disuelve la levadura en un poco de agua tibia y agrégala a la harina.
- Luego, agrega la grasa derretida y el agua tibia restante a la preparación anterior y mezcla hasta formar una masa homogénea.
- Amasa durante 10 minutos o hasta que la masa quede suave y elástica. Deja reposar en un lugar cálido por 1 hora.
- Estira la masa en una superficie enharinada hasta formar un rectángulo de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Dobla la masa en tres partes, como si fuera un libro, y estira nuevamente hasta formar un rectángulo del mismo tamaño.
- Vuelve a doblar en tres partes y corta la masa en rectángulos de aproximadamente 5 cm de espesor por 10 cm.
- Haz un corte en el centro de cada rectángulo y enrolla cada uno, pasando un extremo por el corte.
- Coloca los criollitos de grasa en una bandeja forrada con papel manteca, píntalos con grasa derretida y cocina en el horno a 180ºC durante 20 minutos.