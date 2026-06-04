Inicio Recetas grasa
Tradición argentina

Criollitos de grasa: cómo hacer los bizcochitos caseros la panadería argentina con 6 ingredientes

Los criollitos de grasa, un clásico de la panadería argentina, se pueden hacer en casa con esta sencilla receta

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

Los criollitos de grasa, también conocidos como libritos, cuadraditos o bizcochitos, son una de las recetas tradicionales de la panadería argentina. Su sabor suave y su textura hojaldrada los convierten en la opción perfecta para acompañar el mate o tu infusión favorita.

Perfectos para una mañana o tarde de otoño, los criollitos son una especie de bizcochito de grasa irresistible que se deshace en la boca. Se pueden preparar con manteca, pero no quedan iguales a los de panadería. Te dejamos la receta original.

criollitos de grasa- bizcochitos (1)

Receta para hacer criollitos de grasa caseros

Ingredientes:

  • 1 k de harina 0000
  • 300 g de grasa vacuna
  • 40 g de levadura fresca
  • 20 g de sal
  • 300 ml de agua tibia
  • 1 cda. de azúcar
criollitos de grasa- bizcochitos (2)

Cómo preparar criollitos de grasa: la receta casera, paso a paso

  1. Primero, en un bol grande, mezcla la harina y la sal. Aparte, disuelve la levadura en un poco de agua tibia y agrégala a la harina.
  2. Luego, agrega la grasa derretida y el agua tibia restante a la preparación anterior y mezcla hasta formar una masa homogénea.
  3. Amasa durante 10 minutos o hasta que la masa quede suave y elástica. Deja reposar en un lugar cálido por 1 hora.
  4. Estira la masa en una superficie enharinada hasta formar un rectángulo de aproximadamente 1 cm de espesor.
  5. Dobla la masa en tres partes, como si fuera un libro, y estira nuevamente hasta formar un rectángulo del mismo tamaño.
  6. Vuelve a doblar en tres partes y corta la masa en rectángulos de aproximadamente 5 cm de espesor por 10 cm.
  7. Haz un corte en el centro de cada rectángulo y enrolla cada uno, pasando un extremo por el corte.
  8. Coloca los criollitos de grasa en una bandeja forrada con papel manteca, píntalos con grasa derretida y cocina en el horno a 180ºC durante 20 minutos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar