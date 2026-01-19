pelicula yesterday

Dura menos de 2 horas, está en Netflix y es de las películas que dejan una sonrisa

Esta película de Netflix, que dejará la plataforma a fines de esta semana, es Yesterday, una producción que tiene como banda sonora a Los Beatles, pero también como parte central de la historia.

La película cuenta la historia de un joven músico que no ha tenido suerte, hasta que una noche ocurre un apagón a nivel mundial y él tiene un accidente. Cuando se despierta, hay algo extraño y es que nadie en el mundo recuerda a Los Beatles, ni a sus canciones.

Aprovechándose de eso, él comenzará a interpretar las canciones de la banda inglesa, logrando una fama a nivel mundial en muy poco tiempo, aunque los problemas comenzarán cuando algunas pocas personas se acerquen a él, sabiendo su secreto, ya que ellos también recuerdan a la banda de Liverpool.

yesterday pelicula

Reparto de Yesterday, la película de Netflix

Himesh Patel como Jack Malik.

Karma Sood como joven Jack Malik.

Lily James como Ellie Appleton.

Jaimie Kollmer como joven Ellie Appleton.

Kate McKinnon como Debra Hammer.

Ed Sheeran como él mismo.

Sophia Di Martino como Carol.

Trailer de Yesterday, la película de Netflix