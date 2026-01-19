Netflix le está a punto de decir adiós a una de esas películas que siempre tienen la habilidad de sacar una sonrisa a todo aquel que la vea.
Dura menos de 2 horas, está en Netflix y es de las películas que dejan una sonrisa
Netflix confirmó que en unos días dejará de estar disponible una de esas películas que cada cierto tiempo se deben ver para alegrar la vida
Y es que hay películas que, no importa el momento de la vida en el que se encuentra una persona, tienen esa capacidad de hacer feliz a alguien aunque sea por unos minutos.
Ya sea con la historia, la banda sonora o un diálogo, esta película de Netflix es justamente capaz de crear mucha empatía con los espectadores y, por eso mismo, muchos la van a extrañar cuando salga de la plataforma dentro de pocos días.
Esta película de Netflix, que dejará la plataforma a fines de esta semana, es Yesterday, una producción que tiene como banda sonora a Los Beatles, pero también como parte central de la historia.
La película cuenta la historia de un joven músico que no ha tenido suerte, hasta que una noche ocurre un apagón a nivel mundial y él tiene un accidente. Cuando se despierta, hay algo extraño y es que nadie en el mundo recuerda a Los Beatles, ni a sus canciones.
Aprovechándose de eso, él comenzará a interpretar las canciones de la banda inglesa, logrando una fama a nivel mundial en muy poco tiempo, aunque los problemas comenzarán cuando algunas pocas personas se acerquen a él, sabiendo su secreto, ya que ellos también recuerdan a la banda de Liverpool.
Reparto de Yesterday, la película de Netflix
- Himesh Patel como Jack Malik.
- Karma Sood como joven Jack Malik.
- Lily James como Ellie Appleton.
- Jaimie Kollmer como joven Ellie Appleton.
- Kate McKinnon como Debra Hammer.
- Ed Sheeran como él mismo.
- Sophia Di Martino como Carol.
Trailer de Yesterday, la película de Netflix