El clásico del terror psicológico con Naomi Watts que volvió a Netflix y sigue causando escalofríos

el aro (la llamada)- película

El terror de El aro se construye desde lo cotidiano. Así lo destacó Kirk Honeycutt, de The Hollywood Reporter, al definirla como “una experiencia innegablemente aterradora” capaz de transformar objetos comunes en puro suspenso. En la misma línea, Richard Roeper señaló que es un thriller tan intenso que obliga a apartar la mirada de la pantalla.

Netflix: de qué trata la película El aro (La llamada)

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El aro versa: “Luego de ver un video maldito, una reportera tiene siete días para resolver el siniestro misterio de su origen o sufrir las consecuencias: la muerte”.

el aro (la llamada)- película (2)

Rachel Keller (Naomi Watts) es una periodista de investigación que no da mucho crédito a lo que considera una especie de leyenda urbana: al parecer, circula por ahí una cinta de vídeo con imágenes aterradoras, que va acompañada de una llamada telefónica en la que se predice, con una semana de antelación, la muerte de quien las ha visto.

Sin embargo, cuando cuatro adolescentes encuentran la muerte exactamente una semana después de ver el vídeo, la curiosidad se apodera de ella y no parará hasta encontrar la cinta y verla.

Netflix: tráiler de la película El aro

Reparto de El aro, película de Netflix

Naomi Watts (Rachel Keller)

Martin Henderson (Noah Clay)

David Dorfman (Aidan Keller)

Brian Cox (Richard Morgan)

Jane Alexander (Dr. Grasnik)

Lindsay Frost (Ruth Embry)

Amber Tamblyn (Katie Embry)

Rachael Bella (Rebecca Kotler)

Daveigh Chase (Samara Morgan)

Shannon Cochran (Anna Morgan) el aro (la llamada)- película (1)

Dónde ver la película El aro, según la zona geográfica