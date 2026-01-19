El aro, también conocida como La llamada, volvió a generar escalofríos desde su llegada a Netflix el 16 de enero de 2026, consolidándose como uno de los títulos más perturbadores dentro del catálogo de series y películas de terror.
El clásico del terror psicológico con Naomi Watts que volvió a Netflix y sigue causando escalofríos
El clásico del terror psicológico que volvió a Netflix, está protagonizado por Naomi Watts y es ideal para quienes buscan series y películas de suspenso intenso
Estrenada en 2002 y dirigida por Gore Verbinski, esta película estadounidense-japonesa combina misterio y horror psicológico a lo largo de 1 hora y 55 minutos de tensión constante. La historia gira en torno a una inquietante cinta de video maldita que anuncia la muerte de quien la mira, desencadenando una investigación tan obsesiva como aterradora.
La película está protagonizada por Naomi Watts, quien ofrece una de las actuaciones más recordadas de su carrera. Su trabajo fue reconocido en los Premios Saturn 2002, donde El aro ganó como Mejor película de terror y Mejor actriz, consolidando su impacto tanto en el público como en la crítica.
El terror de El aro se construye desde lo cotidiano. Así lo destacó Kirk Honeycutt, de The Hollywood Reporter, al definirla como “una experiencia innegablemente aterradora” capaz de transformar objetos comunes en puro suspenso. En la misma línea, Richard Roeper señaló que es un thriller tan intenso que obliga a apartar la mirada de la pantalla.
Netflix: de qué trata la película El aro (La llamada)
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El aro versa: “Luego de ver un video maldito, una reportera tiene siete días para resolver el siniestro misterio de su origen o sufrir las consecuencias: la muerte”.
Rachel Keller (Naomi Watts) es una periodista de investigación que no da mucho crédito a lo que considera una especie de leyenda urbana: al parecer, circula por ahí una cinta de vídeo con imágenes aterradoras, que va acompañada de una llamada telefónica en la que se predice, con una semana de antelación, la muerte de quien las ha visto.
Sin embargo, cuando cuatro adolescentes encuentran la muerte exactamente una semana después de ver el vídeo, la curiosidad se apodera de ella y no parará hasta encontrar la cinta y verla.
Netflix: tráiler de la película El aro
Reparto de El aro, película de Netflix
- Naomi Watts (Rachel Keller)
- Martin Henderson (Noah Clay)
- David Dorfman (Aidan Keller)
- Brian Cox (Richard Morgan)
- Jane Alexander (Dr. Grasnik)
- Lindsay Frost (Ruth Embry)
- Amber Tamblyn (Katie Embry)
- Rachael Bella (Rebecca Kotler)
- Daveigh Chase (Samara Morgan)
- Shannon Cochran (Anna Morgan)
Dónde ver la película El aro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El aro se puede ver en Netflix, Paramount Plus y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película El aro (The Ring) se puede ver en Paramount Plus y Kanopy.
- España: la película El aro se puede ver en Movistar Plus.