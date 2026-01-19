Pelotas en juego (Dodgeball: A True Underdog Story) llegó a Netflix el 16 de enero de 2026 y rápidamente se convirtió en una de las comedias más entretenidas del catálogo de series y películas de la plataforma. Estrenada en 2004 y dirigida por Rawson Marshall Thurber, mezcla humor absurdo, sátira deportiva y situaciones desopilantes.
La comedia más irreverente con Ben Stiller que acaba de llegar a Netflix y promete risas sin filtro
Con una duración de 1 hora y 32 minutos, Pelotas en juego es ideal para una noche de risas sin complicaciones. La historia está protagonizada por Vince Vaughn y Ben Stiller, quienes se lucen en una rivalidad exagerada y memorable. Un grupo de inadaptados deberá competir en un torneo de dodgeball para salvar su gimnasio, enfrentándose a un equipo rival tan poderoso como ridículo.
La crítica fue mayormente positiva. Joe Leydon, de Variety, la definió como “una farsa desenvuelta” pensada para hacer reír sin culpa, mientras que la BBC la describió como “cruda, tonta e hilarante”. Con personajes icónicos y un humor sin filtros, Pelotas en juego es una gran opción dentro de Netflix para quienes buscan comedia pura entre las series y películas más divertidas del catálogo.
Netflix: de qué trata la película Pelotas en juego
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Pelotas en juego versa: “Cuando el propietario de un elegante centro deportivo se dispone a sacar del negocio a Pete, dueño de un modesto gimnasio local, solo hay una respuesta: jugar al quemado”.
Peter LaFleur (Vince Vaughn) es el propietario del gimnasio Average Joe’s, el cual está por quebrar. La clientela del gimnasio es muy escasa, y está compuesta por Steve “el Pirata”, un hombre que se cree pirata; Justin Redman, un chico escuálido que sueña con impresionar a una animadora que está a años luz de sus posibilidades; Gordon Pibb, un hombre obeso aficionado a los deportes más raros; Owen, un joven sin muchas luces; y Dwight Baumgarten, un engreído sabiondo que en realidad no tiene ni idea de nada.
Al humilde gimnasio de Peter, le echa el ojo White Goodman (Ben Stiller), estrella del mundo de los deportes y egocéntrico propietario del Globo Gym, el resplandeciente templo del fitness.
Netflix: tráiler de la película Pelotas en juego
Reparto de Pelotas en juego, película de Netflix
- Vince Vaughn (Peter La Fleur)
- Ben Stiller (White Goodman)
- Christine Taylor (Kate Veatch)
- Rip Torn (Patches O’Houlihan)
- Justin Long (Justin)
- Stephen Root (Gordon)
- Joel David Moore (Owen)
- Chris Williams (Dwight)
- Alan Tudyk (Steve the Pirate)
- Missi Pyle (Fran Stalinovskovichdaviddivichski)
- Jamal Duff (Me’Shell Jones)
- Gary Cole (Cotton McKnight)
- Jason Bateman (Pepper Brooks)
- Hank Azaria (Young Patches O’Houlihan)
Dónde ver la película Pelotas en juego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pelotas en juego se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Pelotas en juego (Dodgeball: A True Underdog Story) se puede ver en Disney Plus y Hulu.
- España: la película Pelotas en juego se puede ver en Disney Plus y Movistar Plus.