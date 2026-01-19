La comedia más irreverente con Ben Stiller que acaba de llegar a Netflix y promete risas sin filtro

juego de pelotas

Netflix: de qué trata la película Pelotas en juego

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Pelotas en juego versa: “Cuando el propietario de un elegante centro deportivo se dispone a sacar del negocio a Pete, dueño de un modesto gimnasio local, solo hay una respuesta: jugar al quemado”.

juego de pelotas (1)

Peter LaFleur (Vince Vaughn) es el propietario del gimnasio Average Joe’s, el cual está por quebrar. La clientela del gimnasio es muy escasa, y está compuesta por Steve “el Pirata”, un hombre que se cree pirata; Justin Redman, un chico escuálido que sueña con impresionar a una animadora que está a años luz de sus posibilidades; Gordon Pibb, un hombre obeso aficionado a los deportes más raros; Owen, un joven sin muchas luces; y Dwight Baumgarten, un engreído sabiondo que en realidad no tiene ni idea de nada.

Al humilde gimnasio de Peter, le echa el ojo White Goodman (Ben Stiller), estrella del mundo de los deportes y egocéntrico propietario del Globo Gym, el resplandeciente templo del fitness.

Netflix: tráiler de la película Pelotas en juego

Embed - Dodgeball: A True Underdog Story (2004) Official Trailer #1 - Ben Stiller Movie HD

Reparto de Pelotas en juego, película de Netflix

Vince Vaughn (Peter La Fleur)

Ben Stiller (White Goodman)

Christine Taylor (Kate Veatch)

Rip Torn (Patches O’Houlihan)

Justin Long (Justin)

Stephen Root (Gordon)

Joel David Moore (Owen)

Chris Williams (Dwight)

Alan Tudyk (Steve the Pirate)

Missi Pyle (Fran Stalinovskovichdaviddivichski)

Jamal Duff (Me’Shell Jones)

Gary Cole (Cotton McKnight)

Jason Bateman (Pepper Brooks)

Hank Azaria (Young Patches O’Houlihan)

juego de pelotas (2)

Dónde ver la película Pelotas en juego, según la zona geográfica