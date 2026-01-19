Marcelo Gallardo, a corazón abierto: los errores del 2025 y las expectativas para una nueva etapa en River

El cariño de la hinchada del Millonario es uno de los aspectos que abordó el entrenador artífice de la época dorada del club entre 2015 y 2018. "Tengo solamente palabras de agradecimiento para con la gente que nos acompañó, que insistió, que nos apoyó. Y es normal que exijan, porque estamos en River, es normal, pero el acompañamiento de la gente ha sido incondicional. Yo me muestro totalmente gratificado por eso: hace 10 años que entro a un estadio y me ovacionan más de 80.000 personas, todos los días. ¿Cómo no voy a ser agradecido con la gente? ¿Cómo no voy a devolverle ese gesto que tienen para conmigo con un 'muchachos, estoy acá, no me fui porque perdí 15 partidos seguidos'? Y estoy acá para seguir insistiendo".
La exigencia del universo River siempre es elevada y eso, Marcelo Gallardo, aseguró tenerlo en claro. "No son muchos los equipos en el mundo que te marcan esa exigencia. Acá llegás y tenés que ganar, o por lo menos intentar ganar, que es hacer todo lo que esté a tu alcance o estar al tope de tus posibilidades para poder hacerlo y para eso tenés que estar preparado".
La autocrítica estuvo presente en la entrevista por el flor rendimiento de River en el 2025. "Fue un año de frustración deportiva, claramente… cometimos errores, no fuimos lo que podíamos haber sido y sin embargo también deja muchas enseñanzas. No fue fácil, no solamente por no cumplir ninguno de los objetivos, en un momento decía ‘este año tiene que terminar’".
En el confesionario, la sinceridad de Gallardo fue clave: "No está mal reconocer que hubo errores, que nos equivocamos, no te hace menos bueno ni menos malo. Yo no descreo de mí, nunca dejé de creer en mis posibilidades". En ese sentido, el Muñeco redobló la apuesta para el 2026: "Vamos a tener un buen año. Es volver a contagiarnos entre nosotros, volver a sentir un sentido de positivismo. Somos realistas, sabemos que no fue un buen año, pero se acabó y ahora empieza otro. Tenemos que ser positivos, abrazarnos entre todos y seguir acompañándonos. El equipo tiene que dar respuestas, y vamos a trabajar para que eso suceda"