Boca superó adversidades para ganarle a Olimpia su último amistoso de pretemporada

La lesión del uruguayo preocupa de cara al debut en el Torneo Apertura que será el domingo 25 ante Riestra, pero también despertó críticas el hecho de que su reemplazante sea Janson, un futbolista que no ha podido convencer con su rendimiento a propios y extraños.

Embed - ZEBALLOS A PURA GAMBETA, UN GOL EN CONTRA POR LADO Y TRIUNFO DE BOCA | Boca 2-1 Olimpia | RESUMEN

La formación de Boca antes de iniciar la temporada 2026

En el último ensayo antes de iniciar la competencia oficial, Claudio Úbeda dispuso como titulares a Marchesín, Barinaga, Figal, Costa y Braida; Herrera, Paredes, Belmonte, Zeballos, Merentiel y Velazco.

En la segunda parte también tuvieron minutos Janson, Alarcón, Blondel, Aguirre, Delgado y Di Lollo,