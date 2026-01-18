Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca superó adversidades para ganarle a Olimpia su último amistoso de pretemporada

Boca fue de menor a mayor para vencer a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás.

Por UNO
Boca fue de menor a mayor para vencer 2 a 1 a Olimpia de Paraguay en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio Único de San Nicolás.

Los goles de Boca fueron convertidos por Alan Velasco y Tomás Belmonte, mientras que para Olimpia había abierto el marcador Hugo Quintana, en una acción que sorprendió al arquero xeneize Agustín Marchesín por un desvío en el trayecto de la pelota,

El gol de Olimpia fue a los 12' del primer tiempo justo después de que se lesionó Miguel Merentiel, quien salió con una molestia muscular y fue reemplazado por Lucas Janson.

La lesión del uruguayo preocupa de cara al debut en el Torneo Apertura que será el domingo 25 ante Riestra, pero también despertó críticas el hecho de que su reemplazante sea Janson, un futbolista que no ha podido convencer con su rendimiento a propios y extraños.

La formación de Boca antes de iniciar la temporada 2026

En el último ensayo antes de iniciar la competencia oficial, Claudio Úbeda dispuso como titulares a Marchesín, Barinaga, Figal, Costa y Braida; Herrera, Paredes, Belmonte, Zeballos, Merentiel y Velazco.

En la segunda parte también tuvieron minutos Janson, Alarcón, Blondel, Aguirre, Delgado y Di Lollo,

