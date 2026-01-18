El emotivo mensaje de despedida de Santino Andino de Godoy Cruz: "Gracias de corazón Tomba"

Luego admitió: "Es un momento difícil para mí porque toda mi vida fue con Godoy Cruz presente, pero me toca partir en busca de nuevos desafíos personales y deportivos sabiendo que dejé todo por el club".

A la hora de los agradecimientos, Andino expresó: "Quiero agradecerle a mi familia por estar conmigo en cada partido, en cada entrenamiento y en cada decisión. Gracias por acompañarme y guiarme todos los días. En especial a mi abuelo que me llevó desde muy chiquito al club y me transmitió su amor por el fútbol. Dondequiera que estés espero me sigas acompañando".

"A mis compañeros y entrenadores, que me ayudaron a mejorar y crecer en todo este recorrido. A las personas que trabajan en el club, gracias por haberlo convertido en mi casa", destacó.

El mensaje de Santino Andino en su despedida de Godoy Cruz

"Y por último agradecerle fundamentalmente a la gente de Godoy Cruz. Al hincha que siempre me ha acompañado sin importar el resultado y me ha hecho sentir su cariño todos los días. De corazón muchas gracias por hacer grande a nuestro club. Siempre fui un hincha más, pero ahora voy a estar del mismo lado que ustedes y es momento de que estemos unidos para alentar a los chicos en este año que va a ser duro, pero confío en que vamos a volver a donde pertenecemos", afirmó.

"Gracias de corazón Tomba por todos estos años juntos. Hasta pronto", finalizó.