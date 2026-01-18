Senegal venció a Marruecos en una final épica y es campeón de la Copa Africana de Naciones

En una final que tuvo de todo, Senegal le ganó a Marruecos, el anfitrión, y se coronó campeón de la edición 2026 de la Copa Africana de Naciones.
Con el marcador 0 a 0, y cuando todos esperaban el alargue, llegaron las emociones y las polémicas ya que hubo un gol anulado, un penal polémico que demoró varios minutos en ejecutarse, la atajada de Mendy y la definición en el tiempo suplementario.
A los 94' el árbitro congoleño Jean Jacques Ngambo anuló un gol de Senegal y 4' más tarde sancionó un penal para los marroquíes que desató airadas protestas e hizo que el DT senegalés Pape Thiaw retirara a sus jugadores del campo.
Tras más de 15' de espera, y con todos los futbolistas en la cancha por gestión de Sadio Mané, Brahim Díaz, la figura de la Copa, picó el penal y el arquero Edouard Mendy se lo atajó.
Por eso fueron al alargue y allí llegó el golazo de Pape Gueye que sentenció la historia.
Senegal ganó la Copa Africana de Naciones por segunda vez ya que la había obtenido en 2021, además de haber sido finalista en 2002 y 2019.
Para Marruecos fue su tercera final con un título (1976) y dos derrotas (2004 y 2025), mientras que el máximo ganador sigue siendo Egipto con 7 conquistas en 10 finales y seguido de Camerún con 5 en 7 definiciones.