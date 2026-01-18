Senegal venció a Marruecos en una final épica y es campeón de la Copa Africana de Naciones

Tras más de 15' de espera, y con todos los futbolistas en la cancha por gestión de Sadio Mané, Brahim Díaz, la figura de la Copa, picó el penal y el arquero Edouard Mendy se lo atajó.

Por eso fueron al alargue y allí llegó el golazo de Pape Gueye que sentenció la historia.

Embed - Senegal vs Morocco | EXTENDED HIGHLIGHTS AFCON 2025 | 01/18/2026 | beIN SPORTS USA

La segunda Copa Africana de Naciones para Senegal

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones por segunda vez ya que la había obtenido en 2021, además de haber sido finalista en 2002 y 2019.

Para Marruecos fue su tercera final con un título (1976) y dos derrotas (2004 y 2025), mientras que el máximo ganador sigue siendo Egipto con 7 conquistas en 10 finales y seguido de Camerún con 5 en 7 definiciones.