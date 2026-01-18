La recordada victoria de Godoy Cruz ante San Lorenzo que aún retumba en los corazones tombinos

Fue el domingo 8 de abril de 2018, por la mañana, y el Tomba humilló por 5-0 al Ciclón, un resultado que aún retumba en los corazones de todos los hinchas del conjunto que en aquel momento dirigía Diego Dabove.

godoy cruz san lorenzo 2018 2

Fue por la 22da. fecha de la Superliga 2017/18 y pese a que los dueños de casa tuvieron mucha más posesión de pelota los goles fueron todos de la visita y los anotaron Matías Caruzzo, en contra, Tomás Cardona, un doblete del recordado Morro García y Lucho Abecasis.