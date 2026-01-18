La recordada victoria de Godoy Cruz ante San Lorenzo que aún retumba en los corazones tombinos

Los hinchas de Godoy Cruz difícilmente olvidarán la histórica goleada conseguida ante San Lorenzo y en el mismísimo Nuevo Gasómetro.
Fue el domingo 8 de abril de 2018, por la mañana, y el Tomba humilló por 5-0 al Ciclón, un resultado que aún retumba en los corazones de todos los hinchas del conjunto que en aquel momento dirigía Diego Dabove.
Fue por la 22da. fecha de la Superliga 2017/18 y pese a que los dueños de casa tuvieron mucha más posesión de pelota los goles fueron todos de la visita y los anotaron Matías Caruzzo, en contra, Tomás Cardona, un doblete del recordado Morro García y Lucho Abecasis.
Godoy Cruz formó ese día con Leonardo Burián, Abecasis, Cardona, Cristian Báez, Fabrizio Angileri, Guillermo Pol Fernández, Jalil Elías, Agustín Verdugo, Santiago García, Juanfi Garro y Ángel González. Luego ingresaron Fabián Henríquez, Diego Riolfo y Victorio Ramis.
San Lorenzo, dirigido por el Pampa Biaggio, formó con Nicolás Navarro, Caruzzo, Fabricio Coloccini, Robert Piris Da Motta, Víctor Salazar, Marcos Angeleri, Leandro Romagnoli, Nahuel Barrios, Franco Moyano, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero. Más tarde ingresaron Rubén Botta y Alexis Castro