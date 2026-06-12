Mendoza creó un registro obligatorio para caballos con identificación mediante microchips

La Dirección Provincial de Ganadería emitió una resolución clave para registrar los caballos de la provincia. El sistema vinculará al animal con su libreta sanitaria y los datos de su dueño para frenar los robos y el comercio ilegal. Durante todo 2026 su uso será optativo, pero pasará a ser estrictamente obligatorio a partir de 2027.
Con el objetivo de modernizar y actualizar el control comercial y de policía sanitaria, el Gobierno de Mendoza dispuso la creación del nuevo Registro de Identificación Equina en todo el territorio provincial. La medida fue oficializada este viernes 12 de junio de 2026 a través de la Resolución 37 de la Dirección Provincial de Ganadería, publicada en el Boletín Oficial bajo el expediente EX-2026-04413846-GDEMZA-FISCESTADO.
El corazón de este nuevo sistema consiste en la implementación de tecnología de vanguardia: se le colocará a cada caballo un microchip inyectable de "solo lectura", el cual registrará su identidad de forma permanente. De esta manera, las autoridades buscan cruzar los datos de los animales con los de sus propietarios y sus libretas sanitarias para combatir de forma directa el robo de ganado (abigeato) y regularizar el mercado.
Plazos y cómo funcionará el sistema
La normativa contempla un período de transición para que los propietarios y criadores de equinos puedan adaptarse a la tecnología sin inconvenientes. El esquema de plazos quedó definido de la siguiente manera:
- Durante todo el año 2026: el uso del microchip y el registro digital serán completamente optativos.
- A partir del 1 de enero de 2027: el mecanismo adquirirá carácter estrictamente obligatorio para realizar traslados de animales, participar en ferias o concretar cualquier operación de venta.
Para dar de alta a un animal en el nuevo software de Ganadería, el procedimiento exigirá la carga obligatoria de tres fotografías del caballo, sus datos sanitarios actualizados y la Libreta Sanitaria Equina vinculada de forma directa al titular responsable.
Con esta medida, Mendoza busca dar un salto de calidad en la trazabilidad del ganado equino, garantizando un marco de mayor seguridad jurídica, sanitaria y de control para los productores de toda la provincia.