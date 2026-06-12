Mendoza creó un registro obligatorio para caballos con identificación mediante microchips

A cada caballo se le colocará un microchip inyectable de “solo lectura” para su identificación permanente A cada caballo se le colocará un microchip inyectable de “solo lectura” para su identificación permanente

Plazos y cómo funcionará el sistema

La normativa contempla un período de transición para que los propietarios y criadores de equinos puedan adaptarse a la tecnología sin inconvenientes. El esquema de plazos quedó definido de la siguiente manera:

Durante todo el año 2026: el uso del microchip y el registro digital serán completamente optativos.

el uso del microchip y el registro digital serán completamente optativos. A partir del 1 de enero de 2027: el mecanismo adquirirá carácter estrictamente obligatorio para realizar traslados de animales, participar en ferias o concretar cualquier operación de venta.

Cada caballo contará con un microchip permanente de identificación mediante lectura única

Para dar de alta a un animal en el nuevo software de Ganadería, el procedimiento exigirá la carga obligatoria de tres fotografías del caballo, sus datos sanitarios actualizados y la Libreta Sanitaria Equina vinculada de forma directa al titular responsable.

Con esta medida, Mendoza busca dar un salto de calidad en la trazabilidad del ganado equino, garantizando un marco de mayor seguridad jurídica, sanitaria y de control para los productores de toda la provincia.