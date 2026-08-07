La Feria del Juguete llega a Godoy Cruz con su edición Día del Niño

Las ediciones realizadas en Maipú y Guaymallén, la feria continúa su crecimiento y desembarca por primera vez en Godoy Cruz.

Desde su creación, la Feria del Juguete se realiza en tres momentos muy especiales del año: Día del Niño, Navidad y Reyes Magos, acompañando las fechas más esperadas por los más chicos y consolidándose como un espacio de encuentro para toda la familia.

En sus trece ediciones, más de 200.000 personas ya recorrieron la feria, transformándola en la propuesta comercial y recreativa más importante de la región. Hoy, la Feria del Juguete es reconocida como la feria del rubro más grande y convocante de todo Cuyo, reuniendo a comerciantes, emprendedores y miles de visitantes de Mendoza y provincias vecinas.

La Feria del juguete contará stands, food trucks y shows

Durante los cuatro días, los visitantes podrán recorrer más de 200 stands con una enorme variedad de juguetes, juegos, bicicletas, indumentaria, electrónica, librería, artículos para bebés, accesorios y mucho más, convirtiéndose en el lugar ideal para encontrar el regalo perfecto para el Día del Niño.

Además, la feria contará con un gran patio de food trucks, shows en vivo, espectáculos para toda la familia y sorteos sorpresa todos los días, generando una experiencia que va mucho más allá de una feria comercial.

La organización invita a todas las familias mendocinas a disfrutar de un gran paseo al aire libre, pensado para compartir, recorrer y vivir una jornada diferente, donde además de encontrar los mejores regalos para los más chicos, podrán disfrutar de propuestas gastronómicas, entretenimiento y actividades para todas las edades.

Los visitantes podrán recorrer más de 200 stands que tendrán una enorme variedad de juguetes.

Habrá una colecta solidaria

Este año también se realizará una colecta de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Mendoza. “Invitamos a todos los visitantes de la feria a colaborar con un alimento no perecedero que será donado al Banco de alimentos de Mendoza. Los mendocinos somos muy solidarios y esta feria al ser tan masiva, creemos que podremos realizar una gran donación que tanta falta hace.” Nos comento Claudia Dalla Via, secretaria de la AFJ.

Como beneficio adicional, quienes lleguen en vehículo podrán utilizar sin costo la playa de estacionamiento del Hiper Libertad, facilitando el acceso y brindando mayor comodidad a los visitantes.

Al respecto, Guillermo Mastronardi, presidente de la Asociación Feria del Juguete, expresó: "Llegar a la edición número 14 nos llena de orgullo. Lo que comenzó como una iniciativa para acercar opciones accesibles a las familias mendocinas hoy se convirtió en una verdadera tradición. Haber recorrido Maipú y Guaymallén, y ahora llegar a Godoy Cruz, demuestra el crecimiento de un proyecto que no deja de sumar visitantes. Ya son más de 200 mil las personas que pasaron por la feria y eso nos impulsa a seguir innovando, incorporando nuevas propuestas y ofreciendo una experiencia cada vez mejor para quienes nos eligen. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Godoy Cruz por abrirnos las puertas de un espacio tan lindo como el Parque San Vicente, que permitirá que muchas más familias disfruten de esta gran fiesta."

Cronograma de la Feria del juguete

Jueves 13 de agosto. Armado de la feria y apertura desde las 13.

Viernes 14 de agosto. Apertura desde las 10.

Sábado 15 de agosto. Apertura desde las 10.

Domingo 16 de agosto. Apertura desde las 10 y cierre de la edición.

(Los horarios de cierre se extenderán hasta finalizar las actividades de cada jornada.)