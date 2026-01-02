La Feria del Juguete vuelve para Reyes Magos con su edición número 13 al Predio de la Virgen

feria del juguete (1) La Feria del Juguete, Especial Reyes Magos, se realizará del sábado 3 al martes 6 de enero en el Predio de la Virgen de Guaymallén.

Al respecto, Guillermo Mastronardi, presidente de la Asociación Feria del Juguete, expresó: “Muy contentos de poder seguir creciendo con esta hermosa Feria del Juguete, que es única por su organización y, sobre todo, porque la gente nos escribe por redes preguntando cuando se hace. Es la feria número 13 y realmente para nosotros es pura felicidad. Este año habrá algunas sorpresas para los visitantes, como sorteos, descuentos sorpresa y mucho más. Es importante destacar que somos la la Feria del Juguete original, la que ha sido un exito con más de 20.000 personas que nos visitan por edición”.

La Feria del Juguete se caracteriza por ofrecer precios convenientes, variedad de productos y todas las formas de pago, manteniendo el sello de una organización seria, segura y de confianza.

Cronograma de la Feria del Juguete

Sábado 3 de enero: apertura desde las 13 y actividad hasta que se retire el último visitante.

Domingo 4 de enero: apertura desde las 10 y actividad hasta que se retire el último visitante.

Lunes 5 de enero: apertura desde las 10 y actividad hasta que se retire el último visitante.

Martes 6 de enero: apertura desde las 10 y cierre a las 15.

Organiza e invita

La feria es organizada por la Asociación Feria del Juguete, con el objetivo de promover el encuentro familiar, el consumo local y la ilusión que caracteriza a la celebración de los Reyes Magos.

