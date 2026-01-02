La Feria del Juguete vuelve para Reyes Magos con su edición número 13 al Predio de la Virgen

La Feria del Juguete, uno de los eventos más convocantes para las familias mendocinas, anuncia su edición número 13, Especial Reyes Magos, que se realizará del sábado 3 al martes 6 de enero en el Predio de la Virgen de Guaymallén, con entrada libre y gratuita.
Consolidada como un clásico del verano y de la celebración de Reyes Magos, la feria vuelve a reunir a miles de visitantes en un espacio pensado para recorrer, comprar y disfrutar en familia, anticipando los regalos más esperados por los más chicos.
Durante las 4 jornadas, el público podrá recorrer más de 150 stands con una amplia variedad de juguetes, bicicletas, indumentaria, electrónica y artesanos, además de disfrutar de food trucks, sorteos y múltiples sorpresas que hacen de la feria una experiencia completa.
Al respecto, Guillermo Mastronardi, presidente de la Asociación Feria del Juguete, expresó: “Muy contentos de poder seguir creciendo con esta hermosa Feria del Juguete, que es única por su organización y, sobre todo, porque la gente nos escribe por redes preguntando cuando se hace. Es la feria número 13 y realmente para nosotros es pura felicidad. Este año habrá algunas sorpresas para los visitantes, como sorteos, descuentos sorpresa y mucho más. Es importante destacar que somos la la Feria del Juguete original, la que ha sido un exito con más de 20.000 personas que nos visitan por edición”.
La Feria del Juguete se caracteriza por ofrecer precios convenientes, variedad de productos y todas las formas de pago, manteniendo el sello de una organización seria, segura y de confianza.
Cronograma de la Feria del Juguete
- Sábado 3 de enero: apertura desde las 13 y actividad hasta que se retire el último visitante.
- Domingo 4 de enero: apertura desde las 10 y actividad hasta que se retire el último visitante.
- Lunes 5 de enero: apertura desde las 10 y actividad hasta que se retire el último visitante.
- Martes 6 de enero: apertura desde las 10 y cierre a las 15.
Organiza e invita
La feria es organizada por la Asociación Feria del Juguete, con el objetivo de promover el encuentro familiar, el consumo local y la ilusión que caracteriza a la celebración de los Reyes Magos.
- Instagram: @feriadeljuguete.mza
- Facebook: Feria del Juguete Mendoza