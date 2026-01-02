En ese escenario, China redefine su vínculo con Estados Unidos, no desde la confrontación abierta, sino desde una competencia sostenida por influencia. Te contamos de que se trata.

Xi Jingping

China comienza el año con una estrategia para ser superpotencia del mundo y quitarle el trono a Estados Unidos

Xi Jinping, presidente de China, instó a garantizar un “buen comienzo” del 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), un documento que definirá las prioridades económicas, sociales y tecnológicas del país en un escenario internacional cada vez más restrictivo y competitivo con Estados Unidos.