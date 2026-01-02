En ese escenario, China redefine su vínculo con Estados Unidos, no desde la confrontación abierta, sino desde una competencia sostenida por influencia. Te contamos de que se trata.
China comienza el año con una estrategia para ser superpotencia del mundo y quitarle el trono a Estados Unidos
Xi Jinping, presidente de China, instó a garantizar un “buen comienzo” del 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), un documento que definirá las prioridades económicas, sociales y tecnológicas del país en un escenario internacional cada vez más restrictivo y competitivo con Estados Unidos.
El llamado fue realizado durante reuniones clave del Partido Comunista Chino dedicadas al análisis del trabajo económico y a la planificación de mediano y largo plazo. Según el Foro Económico Mundial, se subrayó que los primeros años del plan serán determinantes para consolidar los objetivos fijados hacia 2035, cuando China aspira a convertirse en una economía socialista “moderadamente desarrollada”.
Los pilares del plan de desarrollo de China
- en un contexto global más fragmentado, China prioriza la modernización de su sistema industrial para asegurar autonomía, escala y valor agregado, especialmente en sectores estratégicos que definen el poder económico global.
- China deja atrás la innovación como fin en sí mismo y la orienta a resultados concretos. En un mundo de competencia tecnológica intensa, el desafío ya no es inventar primero, sino transformar esas ideas en liderazgo productivo.
- China no se repliega, pero redefine su relación con el mundo. Mantiene la interdependencia, aunque la gestiona con criterios de seguridad económica, cooperación selectiva y estándares más altos.
- el impulso a la demanda interna busca consolidar una base social y económica estable. Empleo, educación y protección social se convierten en herramientas para sostener el crecimiento y la confianza en un entorno global incierto.
- el crecimiento se concentra en grandes polos capaces de jugar en la economía global, mientras otras regiones refuerzan funciones críticas para la seguridad, la infraestructura y la resiliencia nacional.