Mendoza lideró el podio de las provincias más calurosas de Argentina durante el Año Nuevo

No es un ránking para celebrar, pero este jueves, primer día del 2026, Mendoza lideró el podio de las provincias más calurosas del país. El primer lugar fue para San Rafael, el segundo para la capital de San Juan y el tercero para la Ciudad de Mendoza.
Es que, a las 20 de este jueves San Rafael registró 36,6 grados, mientras que en la Capital el termómetro llegó a marcar 35,8°C. La Ciudad de San Juan, en segundo lugar, superó los 36 grados.
Los datos surgen del ranking oficial que hace el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que arrojó los primeros 10 puestos. Así quedaron:
- San Rafael: 36.6ºC
- Ciudad de San Juan: 36.6ºC
- Ciudad de Mendoza: 35.8ºC
- San Martín (Mendoza): 35.4ºC
- Ciudad de La Rioja: 35.1ºC
- San Fernando del Valle de Catamarca: 34.4ºC
- San Luis: 33.9ºC
- Chamical (La Rioja): 33.8ºC
- Villa Dolores (Córdoba): 33.2ºC
- Villa Reynolds (San Luis): 33.2ºC
Sigue el calor en Mendoza en los próximos días
El calor seguirá en Mendoza, aunque habrá una pequeña tregua, si se le puede llamar así, este viernes. Se registrará un descenso en las temperaturas máximas (34°C) y mínimas (21°C) y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. El cielo se mantendrá poco nuboso tanto en el llano como en la cordillera, según informaron desde Contingencias Climáticas.
El sábado la jornada será calurosa con nubosidad variable. Hacia la noche se espera inestabilidad atmosférica con vientos moderados del sudeste. Las temperaturas descenderán levemente respecto al jueves pero seguirán siendo elevadas con una máxima de 33 grados y una mínima de 20.
El domingo continúa el calor con cielo algo nublado durante todo el día. Los vientos rotarán desde el sector sur hacia el noreste, lo que podría traer un leve aumento en la sensación térmica hacia la tarde. La temperatura más alta se prevé en 34°C y la más baja en 20°C
El lunes la temperatura volverá a trepar. Será una jornada muy calurosa con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas, principalmente en zona de montaña. Los vientos soplarán del sector sur rotando al noreste a lo largo del día. La máxima será de 35 grados y la mínima de 21.