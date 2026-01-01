Mendoza lideró el podio de las provincias más calurosas de Argentina durante el Año Nuevo

San Rafael: 36.6ºC Ciudad de San Juan: 36.6ºC Ciudad de Mendoza: 35.8ºC San Martín (Mendoza): 35.4ºC Ciudad de La Rioja: 35.1ºC San Fernando del Valle de Catamarca: 34.4ºC San Luis: 33.9ºC Chamical (La Rioja): 33.8ºC Villa Dolores (Córdoba): 33.2ºC Villa Reynolds (San Luis): 33.2ºC

Sigue el calor en Mendoza en los próximos días

El calor seguirá en Mendoza, aunque habrá una pequeña tregua, si se le puede llamar así, este viernes. Se registrará un descenso en las temperaturas máximas (34°C) y mínimas (21°C) y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. El cielo se mantendrá poco nuboso tanto en el llano como en la cordillera, según informaron desde Contingencias Climáticas.

El sábado la jornada será calurosa con nubosidad variable. Hacia la noche se espera inestabilidad atmosférica con vientos moderados del sudeste. Las temperaturas descenderán levemente respecto al jueves pero seguirán siendo elevadas con una máxima de 33 grados y una mínima de 20.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 17 Las altas temperaturas no cesarán este fin de semana. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El domingo continúa el calor con cielo algo nublado durante todo el día. Los vientos rotarán desde el sector sur hacia el noreste, lo que podría traer un leve aumento en la sensación térmica hacia la tarde. La temperatura más alta se prevé en 34°C y la más baja en 20°C

El lunes la temperatura volverá a trepar. Será una jornada muy calurosa con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas, principalmente en zona de montaña. Los vientos soplarán del sector sur rotando al noreste a lo largo del día. La máxima será de 35 grados y la mínima de 21.