Así se ve un golpe de calor en gatos: aprende a detectarlo a tiempo para evitar emergencias

golpe de calor en gatos (1) El golpe de calor en gatos es una urgencia que puede poner en riesgo la vida de la mascota en pocas horas.

Los factores de riesgo más frecuentes son la exposición directa al sol, permanecer en autos, balcones o habitaciones cerradas, falta de agua fresca, ejercicio intenso en climas cálidos, sobrepeso o enfermedades respiratorias, gatos braquicéfalos (cara chata), como persas y exóticos.

Estar atento a los síntomas es fundamental para cuidar su salud. Las señales más comunes incluyen:

Jadeo rápido y constante (poco habitual en gatos)

Debilidad, letargo o desorientación

Encías muy rojas o pálidas

Vómitos o diarrea

Temperatura corporal elevada al tacto

Temblores, colapso o convulsiones (signos graves)

Ante cualquiera de estos síntomas, no esperes a que “se le pase”: puede tratarse de una urgencia.

Qué hacer si sospechás un golpe de calor y como prevenirlo

gato jadeando Si sospechamos que nuestro gato está sufriendo un golpe de calor, lo primero que se debe hacer es bajar la temperatura corporal y luego llevarlo de urgencia al veterinario.

Traslada al gato a un lugar fresco y ventilado, ofrécele agua fresca sin obligarlo. Moja suavemente sus patas, cuello y abdomen con agua tibia no helada. Usa un ventilador para ayudar a bajar la temperatura y lleva al gato al veterinario de inmediato. Si debes evitar cubrir el animal con toallas frías o hielo porque los cambios bruscos pueden empeorar la situación.

La prevención, en estos casos, es la clave. Estas medidas reducen significativamente el riesgo. Que el gato siempre tenga agua disponible y fresca, que en su espacio haya ambientes ventilados y con sombra.

Ponle alfombras o mantas refrigerantes y evita juegos intensos en horas de máximo calor. Una gran idea es poner cubitos de hielo en el agua o snacks congelados aptos para gatos (con moderación).

El golpe de calor puede progresar rápidamente y generar falla orgánica. Por eso, actuar rápido y consultar al veterinario es la única forma segura de proteger la vida del gato.