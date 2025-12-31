Inicio Gatos
Así se ve un golpe de calor en gatos: aprende a detectarlo a tiempo para evitar emergencias

Los golpes de calor son muy frecuentes con las altas temperaturas. Las mascotas son quienes más lo sufren, por eso, hay que reconocer cuando están pidiendo ayuda

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El verano y las altas temperaturas no solo afectan a las personas, los gatos también pueden sufrir golpe de calor, una emergencia veterinaria que ocurre cuando su cuerpo no logra regular la temperatura. Detectarlo a tiempo puede salvarles la vida.

A diferencia de los humanos, los felinos no sudan por todo el cuerpo; solo jadean y liberan calor por las almohadillas y orejas. Cuando el ambiente es muy caluroso, cerrado o sin ventilación, su temperatura puede subir peligrosamente en minutos.

¿Qué es el golpe de calor en gatos?

El golpe de calor o hipertermia se presenta cuando el cuerpo del gato supera los 40 °C y comienza a fallar en sus funciones vitales. Puede afectar al corazón, riñones y sistema nervioso, y avanzar rápidamente si no se interviene.

El golpe de calor en gatos es una urgencia que puede poner en riesgo la vida de la mascota en pocas horas.

Los factores de riesgo más frecuentes son la exposición directa al sol, permanecer en autos, balcones o habitaciones cerradas, falta de agua fresca, ejercicio intenso en climas cálidos, sobrepeso o enfermedades respiratorias, gatos braquicéfalos (cara chata), como persas y exóticos.

Estar atento a los síntomas es fundamental para cuidar su salud. Las señales más comunes incluyen:

  • Jadeo rápido y constante (poco habitual en gatos)
  • Debilidad, letargo o desorientación
  • Encías muy rojas o pálidas
  • Vómitos o diarrea
  • Temperatura corporal elevada al tacto
  • Temblores, colapso o convulsiones (signos graves)

Ante cualquiera de estos síntomas, no esperes a que “se le pase”: puede tratarse de una urgencia.

Qué hacer si sospechás un golpe de calor y como prevenirlo

Si sospechamos que nuestro gato est&aacute; sufriendo un golpe de calor, lo primero que se debe hacer es bajar la temperatura corporal y luego llevarlo de urgencia al veterinario.

Traslada al gato a un lugar fresco y ventilado, ofrécele agua fresca sin obligarlo. Moja suavemente sus patas, cuello y abdomen con agua tibia no helada. Usa un ventilador para ayudar a bajar la temperatura y lleva al gato al veterinario de inmediato. Si debes evitar cubrir el animal con toallas frías o hielo porque los cambios bruscos pueden empeorar la situación.

La prevención, en estos casos, es la clave. Estas medidas reducen significativamente el riesgo. Que el gato siempre tenga agua disponible y fresca, que en su espacio haya ambientes ventilados y con sombra.

Ponle alfombras o mantas refrigerantes y evita juegos intensos en horas de máximo calor. Una gran idea es poner cubitos de hielo en el agua o snacks congelados aptos para gatos (con moderación).

El golpe de calor puede progresar rápidamente y generar falla orgánica. Por eso, actuar rápido y consultar al veterinario es la única forma segura de proteger la vida del gato.

