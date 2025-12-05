Golpe de calor en mascotas: claves para cuidar a perros y gatos ante temperaturas de 35° en el país

¿Por qué los perros y gatos están especialmente vulnerables?

A diferencia de los humanos, perros y gatos no transpiran por la piel, por lo que dependen casi por completo de mecanismos alternativos para bajar su temperatura. En los perros, el jadeo es la forma principal de enfriamiento, mientras que en los gatos el acicalamiento ayuda a evaporar la saliva del pelaje y disipar el calor.

Cuando estos sistemas naturales de termorregulación no alcanzan para compensar las temperaturas extremas sobre todo si se combinan con humedad, sol fuerte o falta de ventilación, la temperatura corporal de los animales puede subir rápidamente y poner en riesgo órganos vitales.

Los especialistas señalan varios factores de riesgo: animales muy jóvenes o muy mayores, enfermedades preexistentes, sobrepeso, razas braquicéfalas (como bulldogs o bóxers) y mascotas con pelaje denso o que viven en lugares sin buena ventilación.

Cómo prevenir el golpe de calor en perros y gatos durante los días de 35 grados

Señales de alerta: cómo reconocer un golpe de calor

Estar atento a los signos de alarma puede ser decisivo. Entre los síntomas mencionados se encuentran:

Jadeo excesivo o dificultad respiratoria

Temperatura corporal elevada

Salivación abundante

Temblores musculares o debilidad

Taquicardia

Decaimiento o pérdida del apetito

Mucosas azuladas (cianosis)

Vómitos, diarrea, convulsiones o signos neurológicos

Deshidratación

En el caso de los gatos, cualquier episodio de jadeo debe considerarse una urgencia veterinaria inmediata, ya que no están preparados para respirar por la boca.

Peligro por golpe de calor en mascotas

Cómo prevenir el golpe de calor: cuidados clave para este verano

La prevención es fundamental en este contexto climático. Según la nota, estas son las principales recomendaciones:

Mantener agua fresca y limpia disponible todo el día, renovándola con frecuencia.

disponible todo el día, renovándola con frecuencia. Ofrecer espacios sombreados, frescos y ventilados para refugiarse del calor.

para refugiarse del calor. Evitar ejercicio intenso o paseos en las horas de mayor temperatura; optar por la mañana temprano o el atardecer.

o paseos en las horas de mayor temperatura; optar por la mañana temprano o el atardecer. Evitar alimentar justo antes de la actividad física.

de la actividad física. Para quienes puedan: colocar toallas húmedas en el suelo o recipientes con agua para que las mascotas refresquen patas y cuerpo.

en el suelo o recipientes con agua para que las mascotas refresquen patas y cuerpo. Para animales callejeros o que viven al aire libre: dejar agua a la sombra y renovarla frecuentemente es esencial.

Con el reciente aumento de temperaturas en amplias zonas de Argentina, es fundamental tomar conciencia: perros y gatos no regulan el calor como nosotros y una combinación de calor, humedad y falta de cuidados puede ser mortal. Este episodio climático refuerza la necesidad de adaptar horarios de paseo, ofrecer agua y sombra, y estar atentos a señales de alerta.