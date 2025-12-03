De ciudad siderúrgica a capital de mascotas

p2-pet industry-2 Criadores eligen perros sementales de calidad en una base de cría de bichón en Anshan. HUA YUHAN / CHINA DAILY

Muchos de los trabajadores desplazados buscaron formas alternativas de ganarse la vida. Han Zongli, de 61 años, fue uno de ellos. En la década de 1980, tras graduarse, se convirtió en trabajador siderúrgico, pero un año después quedó desempleado.

Buscando ingresos, Han abrió una barbería. Y ahí fue cuando todo cambió.

Un día, un cliente llegó con un perro, despertando tanto el interés de Han que inmediatamente fue a un mercado cercano de mascotas y compró una cachorra por 800 yuanes (u$s 112).

Más tarde, la perra tuvo tres cachorros, que Han vendió por 3.000 yuanes cada uno.

Han se encontró en el negocio de la cría de mascotas, y no fue el único. Muchos trabajadores siderúrgicos desempleados vieron la misma oportunidad, y una creciente industria vinculada a las mascotas les ofreció una salida. También ayudó a recomponer el tejido social de la ciudad de nuevas maneras.

La escala del sector de cría de mascotas de Anshan hoy es considerable. Más de 30.000 residentes participan actualmente en la cría, y en el comercio y servicios para perros y gatos de raza pura, según la oficina municipal de agricultura y asuntos rurales.

Hoy, Anshan es la mayor base de cría de mascotas de China. El año pasado se criaron y vendieron 1,5 millones de perros y gatos. Este año, se espera que la cifra llegue a 2 millones.

La industria de cría de mascotas, especialmente la de perros, ha experimentado un cambio drástico en la percepción pública desde la década de 1980. En ese entonces, la cría no se consideraba respetable, dijo Han. Se veía como una actividad “no profesional” y se la desestimaba como un pasatiempo frívolo o una labor ociosa.

“Cuando empecé a criar perros, sentía cierta vergüenza y cargaba con un estigma social”, expresó. “Pero ahora mi perspectiva cambió por completo. Hoy, la cría de perros no solo se considera una actividad seria, sino también un motivo de orgullo, una verdadera profesión”.

El éxito de Anshan está impulsado por el creciente número de mascotas entre los habitantes urbanos de China, una tendencia alimentada en parte por transformaciones sociales más amplias, como el envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de matrimonio. La compañía de mascotas está cobrando mayor importancia y está liberando el enorme potencial de la industria.

La población urbana de mascotas en China alcanzó los 120 millones el año pasado, un incremento interanual de 2,1%, con un mercado para perros y gatos valorado en 300.000 millones de yuanes anuales, según el Libro Blanco de la Industria de Mascotas de China 2025.

Además, el gobierno local ha orientado a la industria de la ciudad hacia un desarrollo sistemático y estandarizado.

Por ejemplo, el distrito de Tiexi en Anshan lanzó el año pasado una plataforma destinada a crear identificaciones digitales únicas para las mascotas, lo que ayuda a construir un ecosistema que cubra todo el ciclo de vida de las mascotas, incluyendo la cría, atención médica, pruebas y transporte.

“Esto marca una transición de la venta de animales vivos de baja gama hacia servicios de alta calidad, con el objetivo de aportar transparencia y confianza a las transacciones de mascotas vivas”, comentó Shang Xuefeng, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Mascotas de Anshan.