No es por la comida: la inesperada razón por la que tu perro prefiere a una persona sobre el resto

La inesperada razón por la que un perro elige a su humano favorito

El humano favorito suele ser aquel con el que el perro se siente confiado y tranquilo. Según los veterinarios, estas son figuras que les brindan cuidado, contención y rutina.

Esto explica por qué algunos perros se apegan rápidamente, mientras que otros necesitan más tiempo para generar confianza, demostrando que no todas las mascotas se vinculan de la misma manera.

Sucede que algunas razas son más sociables y otras más independientes, mientras que algunos perros le dan mucha importancia a los primeros meses de vida.

golden retriever El golden es una de las razas más sociables.

Para convertirte en el favorito de tu perro, los expertos recomiendan reforzar los puntos que se muestran a continuación:

Respetar su espacio: no forzar caricias si el perro no quiere.

Refuerzo positivo: usar juegos y premios en lugar de gritos o castigos.

Previsibilidad: ser una persona cuyas reacciones el perro pueda entender y anticipar.

Una por una: las razas de perros más sociables

Como se dijo antes, la raza de perro puede tener mucho que ver con la forma en la que tu mascota se involucrará socialmente contigo. Las mas sociables son las siguientes: