No es por la comida: la inesperada razón por la que tu perro prefiere a una persona sobre el resto

Muchas son las personas que creen que los perros quieren por igual a todas las personas de la casa, pero lo cierto es que la ciencia ha demostrado que esto no es así. Sucede que los expertos demuestran que los caninos sí eligen a su humano favorito. Pero, ¿En qué se basan?
La clave siempre está en hacer sentir bien a tu mascota, transmitiéndole calma y seguridad desde el primer momento. Si lo logras, serás el favorito de la casa.
La inesperada razón por la que un perro elige a su humano favorito
El humano favorito suele ser aquel con el que el perro se siente confiado y tranquilo. Según los veterinarios, estas son figuras que les brindan cuidado, contención y rutina.
Esto explica por qué algunos perros se apegan rápidamente, mientras que otros necesitan más tiempo para generar confianza, demostrando que no todas las mascotas se vinculan de la misma manera.
Sucede que algunas razas son más sociables y otras más independientes, mientras que algunos perros le dan mucha importancia a los primeros meses de vida.
Para convertirte en el favorito de tu perro, los expertos recomiendan reforzar los puntos que se muestran a continuación:
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Respetar su espacio: no forzar caricias si el perro no quiere.
Refuerzo positivo: usar juegos y premios en lugar de gritos o castigos.
Previsibilidad: ser una persona cuyas reacciones el perro pueda entender y anticipar.
Una por una: las razas de perros más sociables
Como se dijo antes, la raza de perro puede tener mucho que ver con la forma en la que tu mascota se involucrará socialmente contigo. Las mas sociables son las siguientes:
- Golden Retriever: es considerado uno de los perros más amigables del mundo, lleno de energía positiva y con una paciencia infinita, ideal para familias con niños.
- Labrador Retriever: destaca por su temperamento equilibrado, sociabilidad extrema y versatilidad. Es amigable con todo el mundo y muy devoto de su familia.
- Pug o Carlino: pequeño, cariñoso y muy hogareño. Le encanta la atención constante, jugar y estar acompañado por personas.
- Bichón Maltés: un perro pequeño muy cariñoso y apegado a la familia. Siempre dispuesto a dar amor y a recibir mimos de todos sus miembros.
- Beagle: conocidos por ser alegres, curiosos y sociables, se llevan bien con niños, extraños y otros perros, lo que los hace excelentes mascotas familiares.
- Boxer: a pesar de su apariencia imponente, es muy juguetón, leal y paciente con los niños. Disfruta mucho de la convivencia familiar y la actividad.